朱克伯格自爆愛食麥當勞 運動量大要日攝4000卡路里

連鎖快餐店品牌麥當勞（McDonald’s）於社交媒體Threads發文，詢問網民最愛食哪款麥當勞美食。Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）也透露自己運動量大，每日要攝取4,000卡路里熱量。

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朱克伯格於Threads上回應麥當勞的帖文，自爆自己喜愛食20件麥樂雞、足三兩漢堡、大份薯條、Oreo麥旋風、蘋果批，可能更要買一些芝士漢堡之後再填肚。

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綜合格鬥（MMA）選手戴維斯（Mike Davis）隨即留言，質問朱克伯格明明正受訓，不應該食麥當勞食物。

但朱克伯格透露自己不用減磅，每日需要攝取4,000卡路里熱量，才足夠彌補運動消耗量。

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另外，朱克伯格近日向播客主持Lex Fridman表示，除了接受力量、體能和靈活性訓練外，他每周會接受三到四次柔術和綜合格鬥訓練。

Twitter老闆馬斯克（Elon Musk）早前邀請朱克伯格決鬥，朱克伯格欣然答允，兩人近期都積極備戰。

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責任編輯：鄭錦玲