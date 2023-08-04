【虛擬資產】BC科技大升24%　旗下OSL即日起正式提供散戶交易加密貨幣服務　證監會批准提升現有牌照

▲ 【虛擬資產】BC科技旗下OSL：即日起正式提供散戶交易加密貨幣服務 證監會批准提升現有牌照

BC科技集團 （00863） 公布，旗下加密貨幣交易所OSL Digital Securities獲得證監會批准提升現有牌照，周四（3日）起正式向零售投資者提供比特幣（Bitcoin）及以太幣（Ethereum）坊等主流幣的數字資產交易服務。

BC科技周五（4日）早市大升24%，報2.06元。

BC科技集團稱，因應6月起生效對零售數字資產交易新監管要求，今次牌照提升不只對集團意義重大，對整個行業在香港甚至全球市場更是一個重大突破，新監管要求一方面凸顯香港在數字資產監管方面具有前瞻性，另一方面亦展現香港期望成為全球領先的數字資產樞紐的抱負，讓零售投資者能參與這種迅速增長的資產類別。

BC科技集團又稱，為確保客戶受到保障，會繼續貫徹強調客戶保障的政策和保持嚴格的冷熱數字資產錢包儲存比例以保護客戶資產。

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記者：李哲毅