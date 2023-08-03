【英國加息】英倫銀行加息0.25厘符預期　英鎊滙價靠穩　兌港元9.88算

英倫銀行宣布，加息0.25厘，符合市場預期，基準利率升至5.25厘，為2008年10月金融危機以來最高水平。英鎊滙價在消息公布後靠穩，英鎊兌美元暫報1.2662，兌港元9.88算。

2名官員認為要加息0.5厘

英倫銀行決策官員是次以6比3的比數通過加息0.25厘，有2位官員認為利率應加息至5.5厘，有1位官員則建議利率維持在5厘不變，亦即不需要加息。

央行指，英國上半年GDP增長按年升0.2%，然而最近一些指標顯示出疲軟的跡象，包括最近的PMI數據。而勞動力市場雖依然緊張，但有跡象表明勞動力市場正在放鬆。截至5月份的三個月內，LFS失業率升至4.0%，略高於5月份報告中的預期，職位空缺與失業率比率持續下降，但後者仍高於歷史平均水平。

憂慮通脹出現第二輪效應

此外，當地12個月CPI通脹率由5月8.7%降至6月7.9%，低於委員會上次會議時的預期。 其中，核心商品和服務CPI通脹均低於預期。然而通脹仍遠高於2% 的目標。 預計到今年年底，通脹將進一步大幅下降，降至5%左右，原因是能源價格下降，以及較小程度的食品和核心商品價格通脹。 然而，服務價格通脹預計在短期內仍將保持在接近當前水平的高位。

央行貨幣政策委員會（MPC）的預測中，通脹到 2025 年第二季度將回到 2% 的目標。 然後，隨著經濟疲軟程度的加劇降低了國內通脹壓力，同時外部成本壓力下降，在中期內將低於目標。

上調中期通脹預測

但英倫銀行料外部成本衝擊對工資和國內物價通脹的第二輪效應，可能需要更長時間才能消除，故相對於5月報告中推高了中期通脹預測，料未來2年和3年的平均通脹率分別為2%和1.9%。

當局指，自本輪緊縮週期開始以來銀行利率大幅上升，當前的貨幣政策立場是限制性的。 貨幣政策委員會將繼續密切監測整體經濟持續通脹壓力和彈性的跡象，包括勞動力市場狀況的緊張以及工資增長和服務價格通脹的表現。 如果有證據表明壓力更加持續，那麼就需要進一步收緊貨幣政策。

相關文章：

【美國通脹】對沖基金Bill Ackman：正大規模沽空30年期美國國債 對沖全球通脹持續高於3%

【HSBC滙豐業績】滙豐英國存息低遭監管機構關注 祈耀年：存息定價不基於監管干預

編輯：葉志偉