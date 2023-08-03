▲ 【半島酒店母企】大酒店CEO：今年底會考慮會否恢復派息 香港半島酒店入住率較正常水平仍有差距、料下半年表現較佳

半島酒店母企大酒店（ 00045）自疫情爆發後未有派息，行政總裁敦敬文表示，集團今次中期基本盈利錄得2500萬元，認為重派中期息太早，但希望可以盡快恢復派息，今年底會考慮會否派息。

雖然香港半島酒店的入住率較去年大幅回復，達到4成多，但較正常水平約6成至7成的入住率仍有差距，因為來自歐美的長途旅客略少，集團難以預測西方長途旅遊何時回復，故集團持續拓展不同市場的客源，例如東南亞及中東。

郭敬文表示，對香港下半年市道樂觀，因香港有許多新景點，只是近年事件影響了外國旅客對香港的印象，令他們未完全回來。他又指，下半年為行業傳統旺季，通常下半年表現會較上半年好。

集團計劃未來一至兩年翻新山頂凌霄閣，現正就物業進行策略檢討，郭敬文透露，暫時未能透露投資額，但初步決定不會改變山頂凌霄閣的外型及結構，僅會進行內部改革，計劃加入新餐飲及娛樂。

集團指歐美及日本人手短缺的問題尤其嚴重，營運總裁包華指，人手問題令東京半島酒店受到嚴重影響，疫情後不少房務員決定留家在中，故集團正與日本當局商討可否輸入外勞，以紓緩人手問題。

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編輯：袁諾曦