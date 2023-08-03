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【有相睇】東港城兩房678萬沽　創屋苑同類型單位半年新低

股樓投資 18:50 2023/08/03

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二手市場再錄低價成交。中原地產伍錦基說，將軍澳東港城3座高層C室，實用面積466平方呎，兩房間隔，座向西南方，望內園景，去年5月開價800萬元，直至近日租約期滿，租客搬出後才願意進一步降價，最新減至678萬元易手，創屋苑同類型單位半年新低，實用呎價約14,549元。 

據了解，屋苑對上一宗同類型成交於上月錄得，一伙實用面積460平方呎的2座高層C室，以743萬元易手，實用呎價約16,152元。 

資料顯示，原業主於2010年10月以296.8萬元購入單位，持貨近13年，現轉手賬面獲利381.2萬元離場，單位期內升值逾1.2倍。 

延伸閲讀 親海駅II「平爆」價推盤　折實290萬入場　樓神趙國雄：「不用賺到盡」【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 私人屋苑 東港城 中原地產 將軍澳

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