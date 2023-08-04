Selena Gomez閨蜜重申非被迫 自願捐腎助好友

美國女歌手Selena Gomez曾在2017年時，獲演員好友Francia Raisa捐腎續命。後者近日受訪重申，當日自願向Selena Gomez捐出腎臟，並無人迫使自己。

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周二（1日）播出的播客節目《Good Guys》中，Francia再次表明，當年並未被任何人迫使，捐腎予Selena為發自內心的善心之舉。Francia亦透露，獲悉自己的腎臟可移植予Selena後，已立刻同意做移植手術。

早前曾有傳聞流出，指Selena冷待曾捐腎給自己閨蜜Francia，因為前者剖白心聲時稱，圈内唯一好友為樂壇天后Taylor Swift。

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Francia疑似對Selena的言論不滿，僅留言一句表示有趣。過後有人發現，Francia已社交平台取消追蹤Selena。

然而，兩人關係疑似破冰，Selena上月曾發文祝Francia生日快樂。同時，Francia的IG亦有追蹤Selena。

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責任編輯：吳漢培