▲ 【業績｜電盈】ViuTV上半年多賺5% 管理層預計《膠戰S3》及港版《社內相親》刺激下半年收入增長

電訊盈科 （00008） 公布中期業績，旗下「藍Viu」免費電視ViuTV中期收益錄3.9億元，雖然只按年微增0.5%，但ViuTV盈利貢獻卻繼續增加，免費電視業務EBITDA錄8300萬元，按年增長5.1%。電訊盈科董事總經理及集團財務總裁許漢卿表示，有信心ViuTV下半年能夠實現更高收入增長。

許漢卿表示，上半年香港整體廣告支出有所增加，但同期電視廣告支出實際上減少6%，而數碼廣告支出則升18%。許漢卿稱，ViuTV期內錄得穩定的廣告收入，最高支出來自餐飲和美容領域。

ViuTV料下半年實現更高收入增長

許漢卿指出，上半年ViuTV 黃金時段的日均觀看時長持續保持在60分鐘，大讚ViuTV期內播出許多受歡迎節目，包括《全民造星5》、第 41 屆香港電影金像獎等。

下半年部署方面，許漢卿又稱，下半年ViuTV內容豐富，包括《膠戰S3》，以及熱門韓劇《社內相親》香港版，「我們非常樂觀地認為下半年能夠實現更高的收入增長」。

電訊盈科：繼續投資優秀人才

上半年MakerVille舉辦音樂會及投資電影，許漢卿稱，公司所投資的電影《命案》大受好評。電訊盈科在業績報告稱，ViuTV在內免費電視業務廣告收益穩定，及隨著旗下藝人得到更多參與電影、音樂及代言機會，藝人管理及活動相關收益增加。

電訊盈科表示，ViuTV會繼續培養及投資優秀人才及於下半年推出更強大的內容陣容，包括熱門遊戲節目的回歸及翻拍成功的韓劇，「我們將不遺餘力保持內容創作、藝人管理及活動業務的發展勢頭，迎接持續轉變的廣告市場形勢」。

相關文章：

【電盈賣產】Canal+3億美元認購電盈Viu股份、可行使認購權控股 不涉本港電視業務

【PCCW】電訊盈科2022年報繼續「零字」提MIRROR 但MIRROR團照竟登封面？

記者：李哲毅