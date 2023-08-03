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【香港樓市】長實油塘新盤劈價　李澤鉅：媒體報道有點煽情但確實是吸引價格、現時買樓買地較3年前更好

股市 17:55 2023/08/03

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【香港樓市】長實油塘新盤劈價　李澤鉅：媒體報道有點煽情但確實是吸引價格、現時買樓買地較3年前更好

長實 （01113） 油塘新盤親海駅II大劈價，主席李澤鉅指，媒體對親海駅II樓盤的報道有點煽情，但無可否認是相當吸引的價格，相信可以帶動銷售。李澤鉅強調，集團只會在前景明確下才買地，目前買地及買樓的時機，均較3年前為佳。

李澤鉅表示，當市場普遍認為經濟向好和利率偏低時，樓價和地價都傾向上升，但現時市場認為經濟尚待復甦，利息成本偏高，意味價格將近見底，集團未來將續買入合適地皮，但強調會嚴守財務紀律。

波老道豪宅項目告吹是不幸的情況

對於早前出售中半山波老道豪宅項目告吹，李澤鉅形容是一個「不幸的情況」。他指，交易最終未能完成僅反映買家財務狀況，與樓市無關，而且有關項目鄰近中環，享有維港海景，在香港類似的可選擇項目不多，因此看好項目前景。

李澤鉅稱，酒店業務已度過困難時期，入住率升至75% ，但仍未返到疫情前水平，目前酒店業務正穩定復甦，長遠仍看好酒店及服務套房前景。

樓市充滿挑戰但長實的實力更強

談及派息政策，李澤鉅指，派息視乎盈利能力及增長前景，雖然樓市充滿挑戰，但長實的實力較同業更強，因集團採取多元化經營策略，而且財務具紀律。

對於長實未來繼續進行回購，李澤鉅表示，他不能回應會否再度回購，但肯定的是回購有助加強股東回報，而且亦顯示集團財政穩健。

相關文章：【業績│長和系】長實中期純利跌兩成至103億元、息維持0.43元　李澤鉅：樓市仍然充滿挑戰

相關文章：【業績｜長和系】長和半年少賺41%　減派中期息1成至0.756元

ET財智Talk
【ET財智Talk】中港股市即將起死回生？ 冠軍分析師奧陸資本蔡金強前瞻最具潛力爆升股

記者：陳韻妍

港股 長實集團（01113） 香港物業 親海駅II 親海駅 李澤鉅 油塘 長實
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