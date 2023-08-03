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【太古地產】太古地產旗下香港三大商場上半年零售銷售額全綫升　惟辦公樓市道仍弱、太古廣場租金跌12%

股市 17:47 2023/08/03

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【太古地產】太古地產旗下香港三大商場上半年零售銷售額全綫升　惟辦公樓市道仍弱、太古廣場租金跌12%

太古地產 （01972） 公布第二季營運數據，旗下香港三大商場上半年的零售銷售額均有所增長，東薈城名店倉、太古廣場購物商場及太古城中心依次增長61.7%、59.5%及11.8%，租用率為100%、97%及100%。太古地產發言人指，本地消費氣氛正面，加上入境旅客數字因防疫措施取消而增多，令公司旗下商場顯著受惠。

發言人又指，港府推出多項大規模活動，包括「你好，香港！」以及消費券計劃等，全面支持本地零售市場。因此，公司預期旗下商場的人流和零售銷售額於年內將繼續向好發展。

在辦公樓物業方面，受辦公樓供應增加及經濟前景不明朗影響，香港辦公樓市道仍然疲弱。儘管市場環境充滿挑戰，太古地產旗下辦公樓物業組合仍表現堅穩。截至6月底止，太古廣場的租用率維持97%，太古坊為94%，較去年底跌2個百分點，不包括去年9月落成的太古坊二座，香港整體辦公樓的租用率跌2個百分點至94%。租金方面，太古廣場上半年租金跌12%，太古坊跌9%。

太古地產發言人指，由於續租、新租約及租金檢討時的租金水平較2020年市場高峰位有所下調，因此租金調幅暫仍錄得負增長。然而，恢復通關後，旗下辦公樓的租務查詢及參觀預約增多。

發言人指，投資額150億元的太古坊重建計劃將於今年內大致完成，而太古廣場六座的工程進展順利，預計於今年年底落成。

內地多個商場零售額已超越疫情前水平

內地市場方面，截至6月底止，太古滙辦公樓的租用率為90%，較去年底跌4個百分點，頤堤港一座跌2個百分點至92%，香港興業中心一座及二座跌1個百分點至98%。

在零售物業方面，公司指，內地旗下6個商場上半年表現持續強勁，人流大幅改善，其中多個商場的零售額已超越疫情前水平，而位於上海及北京的商場表現強勁，尤其於勞動節和端午節假期期間，反映整體市場復甦正面。當中餐飲、奢侈品和時裝類別均錄得顯著回升。

同時，6個商場均迎來新的零售租戶，包括多間內地首店、旗艦及概念店。

上海前灘太古里上半年的零售銷售額增長1.7倍，租用率為95%，而上海興業太古滙的零售銷售額增長71.5%，北京頤堤港升34.1%，北京三里屯太古里升29.1%。

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編輯：袁諾曦

港股 經濟 太古地產（01972）
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