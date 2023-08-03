傲玟料月內招標推售　以預約形式開放現樓參觀　

原由高銀金融（00530）前主席潘蘇通私人持有的何文田新盤傲玟，遭債主代表接管須暫停賣樓後，現重啟銷售部署，負責銷售的仲量聯行資深董事李遠峰表示，部署於本月中招標形式銷售。所有銷售程序均依據一手例進行，將於月內以預約形式對外開放參觀。

現時該盤由羅兵咸永道會計師事務所接管，據售樓說明書顯示，項目賣方為金鋑有限公司。而該公司代表庄日杰表示，有關項目日後執修，將會由金鋑負責。而被問及會否「賤賣」單位抵債，他預計，項目單位以招標形式推售，有望可防止「賤賣」情況出現。李遠峰補充，售價將參考同區一手及二手成交價，並以貼近市價沽貨，目前項目有約380伙待售。

李遠峰續指，傲玟已取得滿意紙，現時已有17伙已完成收樓程序，部份業主已入住。

發展商另開放住客會所予傳媒參觀，住客會所佔地逾2.7萬平方呎，備有多項室內外設施，包括室外游泳池及室內恆溫泳池等，會所另設多用途運動場，其中設室內泥地網球場。項目管理費為每呎5.95元。

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