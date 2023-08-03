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澳洲財政部捱轟 聘外部顧問建議政府怎聘請顧問

環球社會熱點 18:00 2023/08/03

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澳洲財政部近日與外部顧問簽訂合約，建議政府如何聘請其他外部顧問，決定惹來爭議。外界批評政府此舉堪比美國廣播公司（ABC）諷刺時弊的政治喜劇《烏托邦》（Utopia）的情節，諷刺公營部門依賴外部專業知識。

澳洲寫字樓空置率 創90年代以來最高 【下一頁】

羅兵咸永道（PwC）洩露澳洲稅務機密資料風波擴大，早前以1澳元價格轉讓政府諮詢業務給另一公司Allegro Funds，後者成立新顧問公司Scyne處理政府諮詢業務。

澳洲財長加拉格爾（Katy Gallagher）證實，以3.2萬澳元聘請非牟利組織Ethics Centre行政總裁Simon Longstaff，協助財政部決定如何與顧問公司Scyne合作。

不過有份參與議會調查顧問行為的綠黨議員波科克（Barbara Pocock）質疑，政府為何依賴第三方作關鍵政策決定。

澳洲打工仔爭取永久在家工作 料難返辦公室 【下一頁】

波科克要外界想像一下，財政部官員表示需要請一名顧問來就如何聘請顧問提供建議，指連ABC的《烏托邦》編劇都想不出比此更荒誕可笑的場景。

財政部發言人表示，Simon Longstaff的經驗和專業知識，有助填補政府決策上的專業知識不足之處，而審查將確定Scyne和澳洲PwC是否擁有適當的文化、治理和問責框架，來與聯邦政府簽訂合約。

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責任編輯：鄭錦玲

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