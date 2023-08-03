【鐵塔業績】 中國鐵塔上半年多賺15% 不派中期息 股價無升跌

中國鐵塔（00788）中午公布，截至今年6月底止半年業績，營業收入按年上升2.2%至464.6億元（人民幣，下同）；股東應佔溢利按年上升14.6%至48.4億元。上半年EBITDA達320.2億元，EBITDA率為68.9%；淨利潤率為10.4%。每股盈利0.0277元。公司不會派發中期股息。股價今日（3日）無升跌。

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從業務結構看，運營商業務收入為409.1億元，按年微跌1.1%，其中塔類業務收入受商務定價協議影響按年下滑2.9%。不過，隨著5G建設需求增加，共享水平進一步提升，運營商塔類站均租戶數有所提高。截至6月底，塔類站址數有206.1萬個，較去年底累計淨增0.6萬個，運營商塔類租戶達到342.3萬戶，累計淨增6.1萬戶，運營商塔類站均租戶數則由1.65戶提升到1.67戶。

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此外，室內分布式天綫系統業務收入增長24.4%至34.2億元；智聯業務收入增長31%至33.9億元；能源業務收入亦增長38.5%至19.8億元。

公司財務狀況保持穩健，總資產達3,180.6億元，帶息負債為922.2億元，淨債務槓桿率為31.6%。

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記者：郭秀慧