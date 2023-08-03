▲ 【HSBC滙豐】滙豐保險：港澳業務重返疫前 澳門設保險策劃中心冀吸廣東西部客

滙豐保險環球行政總裁欣格雷表示，該公司在港澳的保險業務已重返疫前水平。該公司於澳門設立滙豐保險策劃中心，今日啟用，為高端客戶提供保險銷售和服務，冀亦加強和廣東省西部連接，便於吸納廣東省西部訪客生意。

上半年港澳新造業務保費逾200億

滙豐保險香港及澳門行政總裁文德華表示，該公司在今年上半年來自香港和澳門新造業務保費（NBP）超過200億港元，主要由離岸客戶保費收入按年增加5倍所帶動。上半年來自港澳的內地遊客的新造保單保費超過60億港元，當中來自大灣區居民的新造業務保費對香港和澳門業務的貢獻為16億港元，故該公司將繼續加強對大灣區內的基礎設施投資，而澳門的保險策劃中心讓該公司能更貼近客戶，為他們提供產品和服務。

滙豐保險兩年前重啟澳門業務，目前該公司於澳門的人壽保險平均保單金額為20萬澳門元，是當地市場平均水平的兩倍。文德華指，滙豐保險在澳門聘有財務策劃顧問，會繼續招聘顧問，而該公司與澳門的滙豐、恒生銀行、其他銀行有銀保合作。

欣格雷表示，開設滙豐保險策劃中心進一步實現該公司在亞洲，特別是大灣區擴展保險和財富管理業務的策略重點。又指該公司過去12至18個月港澳新造業務保費有雙位數增長，有信心今年下半年維持增長動力。

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記者：胡學能