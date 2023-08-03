  • 34°C
香港時間 : 2023803日 (週四) 18:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【HSBC滙豐】滙豐保險：港澳業務重返疫前　澳門設保險策劃中心冀吸廣東西部客

股市 17:22 2023/08/03

分享：

分享：

【HSBC滙豐】滙豐保險：港澳業務重返疫前　澳門設保險策劃中心冀吸廣東西部客

滙豐保險環球行政總裁欣格雷表示，該公司在港澳的保險業務已重返疫前水平。該公司於澳門設立滙豐保險策劃中心，今日啟用，為高端客戶提供保險銷售和服務，冀亦加強和廣東省西部連接，便於吸納廣東省西部訪客生意。

上半年港澳新造業務保費逾200億

滙豐保險香港及澳門行政總裁文德華表示，該公司在今年上半年來自香港和澳門新造業務保費（NBP）超過200億港元，主要由離岸客戶保費收入按年增加5倍所帶動。上半年來自港澳的內地遊客的新造保單保費超過60億港元，當中來自大灣區居民的新造業務保費對香港和澳門業務的貢獻為16億港元，故該公司將繼續加強對大灣區內的基礎設施投資，而澳門的保險策劃中心讓該公司能更貼近客戶，為他們提供產品和服務。

滙豐保險兩年前重啟澳門業務，目前該公司於澳門的人壽保險平均保單金額為20萬澳門元，是當地市場平均水平的兩倍。文德華指，滙豐保險在澳門聘有財務策劃顧問，會繼續招聘顧問，而該公司與澳門的滙豐、恒生銀行、其他銀行有銀保合作。

欣格雷表示，開設滙豐保險策劃中心進一步實現該公司在亞洲，特別是大灣區擴展保險和財富管理業務的策略重點。又指該公司過去12至18個月港澳新造業務保費有雙位數增長，有信心今年下半年維持增長動力。

相關文章：

【人才戰】香港銀行保險業加薪搶人　新招員工薪酬加30%？

【新創建旗下】富通保險與位元堂合作　向客戶提供中醫藥支援

ET財智Talk
【ET財智Talk】中港股市即將起死回生？ 冠軍分析師奧陸資本蔡金強前瞻最具潛力爆升股

記者：胡學能

港股 財富及資產管理 產品 港元 澳門 滙豐控股（00005） 香港 服務 亞洲 人壽保險
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【太古地產】太古地產旗下香港三大商場上半年零售銷售額全綫升　惟辦公樓市道仍弱、太古廣場租金跌12%

下一篇文章

【唱高散貨】「粉哥」葉志輝被落控串謀欺詐　准50萬元保釋
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌124點　中概股指數跌4%　阿里美股跌近3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌124點　中概股指數跌4%　阿里美股跌近3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升37點　長債息上企4.1厘　蘋果亞馬遜今收市後放榜（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升37點　長債息上企4.1厘　蘋果亞馬遜今收市後放榜（不斷更新）
【港股市況】滙豐阿里巴巴跌2%　恒指全日跌96點　百威亞太績後跌4%　恒大物業復牌插逾47%（不斷更新）
【港股市況】滙豐阿里巴巴跌2%　恒指全日跌96點　百威亞太績後跌4%　恒大物業復牌插逾47%（不斷更新）
【恒大危機】恒大汽車復牌急挫當日　三大散戶券商合力掃6750萬股、疑有機構客沽貨退場
【恒大危機】恒大汽車復牌急挫當日　三大散戶券商合力掃6750萬股、疑有機構客沽貨退場
【恒大危機】停牌500日恒大物業復牌後挫近5成　未來收入及淨利增幅料與「頭部企業相當」、形容「財務風險低」
【恒大危機】停牌500日恒大物業復牌後挫近5成　未來收入及淨利增幅料與「頭部企業相當」、形容「財務風險低」
【地緣危機】郭台銘：若台海發生戰爭　華爾街股市十秒崩盤　惟該帖文已被刪除
【地緣危機】郭台銘：若台海發生戰爭　華爾街股市十秒崩盤　惟該帖文已被刪除
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款