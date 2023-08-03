【港元定存】 滙豐3個月港元定存3.5厘 發鈔行最高息

▲ 滙豐今年第2次加港元定存牌價息。

港元拆息全綫回落，1個月拆息終止6連揚，隔夜息跌穿5厘；但大行仍照加港元定期存款息。自從銀債於上周五（7月31日）開鑼後，加息戰不斷升温，甚至連龍頭發鈔行也應戰。今天（8月3日）有兩間大小銀行調整定存息，最吸睛的是，滙豐（HSBC）提高3個月及半年期年息0.2厘，3個月的新息率報3.5厘，在發鈔中頓變最高；半年期報3.6厘。

不過，8月份業界並非一面倒加息，大眾銀行昨（2日）逆市獨減；但今天卻掉頭加兩個月0.1厘至3.9厘。集友則把3個月及半年4.3厘的截止期延至下周三（9日）。

■龍頭大行今年第2次加牌價息 本周滙豐渣打鬥出擊 市料中小行被迫跟加迎戰

說回大行的息王爭霸戰，這是繼渣打香港（02888）於本周二（1日）新推3個月享3.3厘後，滙豐是第2間發鈔行出招，市料以大行相繼出擊，中小行被迫再加息還擊。

不計龍頭行偶爾向被邀請的特選貴客推逾5厘超高息，只計旗下網站的公開牌價息率，這是滙豐於下半年首次加定存息；對上一次是6月1日出手，當時也是今年以來首趟上調3個月及半年牌價息率0.2厘，扭轉之前不斷減息，首5個月累計曾7度劈息。

早前市傳滙豐向特選大戶重推5厘息，3個月5.15厘息，半年達5.21厘，門檻為50萬元新舊資金。同樣，傳中銀香港（02888）推3個月及半年4.1厘，1年4厘，起存額50萬元，亦毋須新錢；特選客的進場費更低至1萬元。渣打傳向高端客提供3個月年息4.1厘，半年4.55厘，1年4.2厘。

惟未悉上述特高息是否續有，遂不放在比較列，只以各大行的公開牌價息率作準。

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比拼4大行︰

7天︰

滙豐、中銀及渣打10厘

3個月︰

恒生4.1厘

滙豐3.5厘（8月3日加0.2厘）

中銀及渣打3.3厘（渣打是8月1日新推）

半年期︰

渣打3.8厘

滙豐3.6厘（8月3日加0.2厘）

中銀3.4厘

恒生3.3厘

1年期︰

中銀及渣打3.4厘

恒生3.1厘

■花旗料美國主權債遭降級影響有限 預期美滙最快於半年內跌破百關

展望後市，市場關注外圍震盪對本港股滙債影響。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，惠譽下調美國主權評級對美國國債影響有限，因美國債務相對GDP比例仍與其他主要發達國家相若；而且主權債價格未必與評級一致，收益率更受投資者需求和風險預期的影響，例如奧地利和芬蘭主權債評級高於法國主權債，但比法國主權債便宜。至於對企業債亦幾乎沒有直接影響，預計主權債評級下調不會直接導致企業債評級下調。

廖嘉豪對美匯指數3個月內預測為100.19，未來半年到1年料破百，報97.1。

那邊廂，本周爆加息搶客戰，以虛擬銀行激鬥連場，例如渣打香港（02888）、電訊盈科（00008）、香港電訊（06823）及trip.com

參股的虛銀Mox Bank，昨天勁加1年期年息0.7厘，新息率報4.2厘；且新推兩年期享4厘的超長息。

市面較少有兩年的長息，現時創興有0.25厘，招商永隆以3厘而雄霸榜首多時；如今卻被Mox的4厘扒頭領先，也是短中長期的定存高息榜，唯一的虛銀撼贏傳統銀行。創興及招商永隆的入場費齊為50萬元，Mox的門檻低至1元；如以50萬元上限計，兩年享4厘，期滿賺取4萬元利息。

■Mox追趕4厘息陣營 勁加1年0.7厘至4.2厘

Mox於下半年首度加息，且追趕4厘息俱樂部，市場相信並非因近期客戶投訴戶口被鎖，苦主由fb到上大台力訴不滿，冀以「息」誘招力挽存戶；反而是順應半年結後拆息持續高企，傳統銀行早已鬥加定存息，虛銀發力迎戰還擊。

誠然，自銀債開鑼至今，已有3間虛銀搶乘加息超速快車，就如平保（02318）牽頭虛銀平安壹賬通（PAOB），昨也連環加息，當中14天短存大幅提高1厘至3厘，3個月、4個月及半年亦上調0.2厘至4.2厘；當中半年期追貼工銀亞洲、騰訊（00700）及港交所（00388）有份的虛銀、富融（Fusion Bank）的4.2厘。

■銀債開賣一周 上商平均落注20萬 致富證券吸金1.3億元

另方面，開賣剛好一周的銀債，上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉今早回應本報查詢指，今年銀色債券認購反應理想，該行累計認購人數及金額均較去年增加；由於客戶對銀債的分配機制已有充分了解，所以今年的平均認購金額與去年相若為20萬元。

根據市場情況，陳志偉建議長者客戶可申請25手（每手1萬元）。新一批銀債的保證息率由4厘上調至5厘，回報比之前更吸引；加上市場預期美息見頂，未來更有機會回落，而最近投資環境亦波動，遂料今年整體認購額及人數有機會再創新高。

致富證券董事暨證券業務部主管郭家安回應本報查詢指，累計接獲逾760名客戶入票，吸金額約1.3億元；人均下注17萬元，有兩張100萬元大飛。

■PAOB及Mox互撼鬥加息 PAOB雄霸中短息榜 Mox稱霸長息榜

順帶一提，滙豐今天亦調高3個月及半年美元定期存款息0.2厘，3個月報3.9厘，半年突破4厘；以3個月計，亦冠絕發鈔行。

此外，兩間虛銀昨互撼鬥加，包括PAOB及Mox Bank，致令高息排行榜又再大執位，Mox的1年期勁加至4.2厘，撼低TOM集團（02383）有份虛銀匯立（WeLaB Bank）的4.1厘而膺榜首。

比拼虛銀長短息王︰

1個月︰PAOB3.8厘

3個月︰PAOB4.2厘

4個月︰PAOB4.2厘

半年期︰富融及PAOB的4.2厘

9個月︰匯立4厘

1年期︰Mox4.2厘，險勝匯立的4.1厘，跑贏PAOB、以及中銀香港、京東科技與怡和系擁有的虛銀livi bank齊報3.4厘；小米（01810）有份虛銀天星（AirStar Bank）的3.1厘，眾安（ZA Bank）的3.01厘、富融的3厘。

兩年期︰Mox4厘（8月2日新推）

但眾安逢周二向合資格客戶推加息券，優惠至8月底。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君



