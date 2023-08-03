▲ 【唱高散貨】「粉哥」葉志輝被落控串謀欺詐 准50萬元保釋

證監會與廉政公署去年11月以大型拘捕和搜查行動，拘捕多名涉「唱高散貨」市場操縱活動人士，包括人稱「粉哥」的葉志輝。證監會最新表示，全面調查該「唱高散貨」市場操縱活動且組織嚴密的大型集團，今日在東區裁判法院檢控兩名骨幹成員葉志輝、蘇龍影。

他們被控串謀在涉及證券的交易中使用具欺詐或欺騙意圖的計劃，違反了《證券及期貨條例》第300條及《刑事罪行條例》第159A和159C條。

二人無須答辯。案件押後至2023年11月2日。

法院批准葉志輝、蘇龍影保釋，條件是：

（i）不得離開香港；

（ii）交出所有旅行證件；

（iii）定期到警署報到；

（iv）分別繳交50萬元及5萬元保釋金；

（v）於所申報的地址居住及更改住址前24小時需要通知警方。

相關文章：

【唱高散貨】證監會、廉署再拘捕5名唱高散貨集團骨幹成員 涉「粉哥案」

【微信女】證監廉署動員190人搜查50處所拘8人 涉「唱高散貨」集團、有人試圖循私人飛機逃跑不遂