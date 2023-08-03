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【唱高散貨】「粉哥」葉志輝被落控串謀欺詐　准50萬元保釋

股市 17:12 2023/08/03

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【唱高散貨】「粉哥」葉志輝被落控串謀欺詐　准50萬元保釋

證監會與廉政公署去年11月以大型拘捕和搜查行動，拘捕多名涉「唱高散貨」市場操縱活動人士，包括人稱「粉哥」的葉志輝。證監會最新表示，全面調查該「唱高散貨」市場操縱活動且組織嚴密的大型集團，今日在東區裁判法院檢控兩名骨幹成員葉志輝、蘇龍影。

他們被控串謀在涉及證券的交易中使用具欺詐或欺騙意圖的計劃，違反了《證券及期貨條例》第300條及《刑事罪行條例》第159A和159C條。

二人無須答辯。案件押後至2023年11月2日。

法院批准葉志輝、蘇龍影保釋，條件是：

  • （i）不得離開香港；
  • （ii）交出所有旅行證件；
  • （iii）定期到警署報到；
  • （iv）分別繳交50萬元及5萬元保釋金；
  • （v）於所申報的地址居住及更改住址前24小時需要通知警方。
ET財智Talk
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