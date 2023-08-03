  • 34°C
香港時間 : 2023803日 (週四) 18:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親海駅II「平爆」價推盤　折實290萬入場　樓神趙國雄：「不用賺到盡」

股樓投資 17:39 2023/08/03

分享：

分享：

長實集團（01113）旗下油塘項目親海駅II今公布首張價單，涉132伙，涵蓋開放式至三房戶型。發展商為開放式至兩房提供最高18%的折扣優惠，為三房買家則提供最高19%優惠，首批折實入場價為290萬元，折實平均呎價約14,997元，為啟德1號I以來，近7年折實平均呎價最平的九龍市區新盤。

長實執行董事趙國雄形容首批定價為「平爆」價，稱發展商希望幫助市民上車。表示同區新盤大約售價每呎約1.7萬至1.8萬元水平，故開價在對比下實在有折讓。他指出不用賺盡，對於下半年樓價走勢，就預測會於窄幅上落。項目示範單位將於周六（8月5日）對外開放，並同步開始收票，有望於月內展開銷售。

首張價單提供15伙三房一套、52伙兩房、43伙一房及22伙開放式單位，定價總值逾9.2億元。以各類單位的最高折扣價計算，折實價290萬至1,114.3萬元，折實呎價13,443至16,407元。其中入場單位為項目2A座1樓K室，為開放式單位，實用面積210平方呎，折實價290萬元，折實呎價13,810元。

翻查資料，由中國海外（00688）發展、「港人港地」私人住宅項目啟德1號（I）於2016年8月首推110伙折實平均呎價14,472元。而親海駅II首批的折實平均呎價，就是啟德1號I以來，近7年折實平均呎價最平的九龍市區新盤。

同區對上一個新盤為保利置業（00119）及尚嘉控股合作發展、位於高超道的朗譽，於去年11月底以折實平均每呎17,938元推出首批單位。對比下，是次親海駅II開價要低約16%。

 

延伸閲讀【多相】油塘親海駅II示位陪你睇 塑造和風簡約主義

點擊圖片放大
+10
+9

 

同場加映 【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

青姐話
【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

同場加映 【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

溫股知新
【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

一手市場 長實集團（01113） 長實 油塘

下一篇文章

【鐵塔業績】 中國鐵塔上半年多賺15% 不派中期息 股價無升跌
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場資訊】轉行好機會 ! 醫管局免費訓練護士課程接受申請 登記護士薪酬達4.5萬 ！
【職場資訊】轉行好機會 ! 醫管局免費訓練護士課程接受申請 登記護士薪酬達4.5萬 ！
【虛擬銀行】Mox客戶稱帳戶無故被凍結　大批人湧至社交平台專頁投訴
【虛擬銀行】Mox客戶稱帳戶無故被凍結　大批人湧至社交平台專頁投訴
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【姜濤演唱會】姜濤 Waves In My Sight 演唱會掀序幕 姜糖迫爆亞博館兼帶旺附近酒店生意
【姜濤演唱會】姜濤 Waves In My Sight 演唱會掀序幕 姜糖迫爆亞博館兼帶旺附近酒店生意
【公屋裝修】78萬翻新631呎舊公屋　打通兩房空間感大增　加建吧枱改善鑽石廳缺點
【公屋裝修】78萬翻新631呎舊公屋　打通兩房空間感大增　加建吧枱改善鑽石廳缺點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款