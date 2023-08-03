親海駅II「平爆」價推盤　折實290萬入場　樓神趙國雄：「不用賺到盡」

長實集團（01113）旗下油塘項目親海駅II今公布首張價單，涉132伙，涵蓋開放式至三房戶型。發展商為開放式至兩房提供最高18%的折扣優惠，為三房買家則提供最高19%優惠，首批折實入場價為290萬元，折實平均呎價約14,997元，為啟德1號I以來，近7年折實平均呎價最平的九龍市區新盤。

長實執行董事趙國雄形容首批定價為「平爆」價，稱發展商希望幫助市民上車。表示同區新盤大約售價每呎約1.7萬至1.8萬元水平，故開價在對比下實在有折讓。他指出不用賺盡，對於下半年樓價走勢，就預測會於窄幅上落。項目示範單位將於周六（8月5日）對外開放，並同步開始收票，有望於月內展開銷售。

首張價單提供15伙三房一套、52伙兩房、43伙一房及22伙開放式單位，定價總值逾9.2億元。以各類單位的最高折扣價計算，折實價290萬至1,114.3萬元，折實呎價13,443至16,407元。其中入場單位為項目2A座1樓K室，為開放式單位，實用面積210平方呎，折實價290萬元，折實呎價13,810元。

翻查資料，由中國海外（00688）發展、「港人港地」私人住宅項目啟德1號（I）於2016年8月首推110伙折實平均呎價14,472元。而親海駅II首批的折實平均呎價，就是啟德1號I以來，近7年折實平均呎價最平的九龍市區新盤。

同區對上一個新盤為保利置業（00119）及尚嘉控股合作發展、位於高超道的朗譽，於去年11月底以折實平均每呎17,938元推出首批單位。對比下，是次親海駅II開價要低約16%。

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