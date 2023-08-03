【生成式AI】阿里雲開源70億參數大語言模型　促進開源社群發展

▲ Qwen-7B和Qwen-7B-Chat模型均可部署在雲端及本地基礎設施上，便於用戶對模型微調。（法新社）

為讓生成式AI惠及更多開發者及中小企，阿里雲宣布將兩款70億參數開源大語言模型Qwen-7B及Qwen-7B-Chat，於其AI模型社區ModelScope及AI協作平台Hugging Face上架，以促進開源社群發展。

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阿里雲在今年4月，推出自研大語言模型「通義千問」，該模型可生成類似於人類表達的中英文雙語內容，還包括70億及以上參數量級不同的模型規模。此次阿里雲發布的開源版本包括預訓練的70億參數基座模型Qwen-7B 和基於這一模型微調的對話模型 Qwen-7B-Chat。

Qwen-7B在超過2萬億token數據集上預訓練，涵蓋通用和專業領域的中英文及其他多語種資料、代碼和數學內容，上下文窗口長度達到 8千。在訓練過程中，Qwen-7B-Chat模型已經與人類認知對齊。

月活躍用戶少於1億 免費商業應用

此外，Qwen-7B和Qwen-7B-Chat模型均可部署在雲端及本地基礎設施上，便於用戶對模型微調，以高效、低成本的方式搭建適合自身使用的優質生成式AI模型。

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為進一步助力AI技術普惠，全球學術、研究及商業機構均可免費獲取上述模型的代碼、模型權重和文檔。對於商業應用需求，月活躍用戶少於1 億的公司可免費使用模型，用户數超過該量級的企業可向阿里雲申請許可證。

責任編輯：陳卓賢

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