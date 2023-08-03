  • 34°C
香港時間 : 2023803日 (週四) 18:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【生成式AI】阿里雲開源70億參數大語言模型　促進開源社群發展

科技 17:15 2023/08/03

分享：

分享：

Qwen-7B和Qwen-7B-Chat模型均可部署在雲端及本地基礎設施上，便於用戶對模型微調。（法新社）

為讓生成式AI惠及更多開發者及中小企，阿里雲宣布將兩款70億參數開源大語言模型Qwen-7B及Qwen-7B-Chat，於其AI模型社區ModelScope及AI協作平台Hugging Face上架，以促進開源社群發展。

【網絡安全】調查：「點擊率最高」網絡釣魚電郵　半數冒充人力資源主題

阿里雲在今年4月，推出自研大語言模型「通義千問」，該模型可生成類似於人類表達的中英文雙語內容，還包括70億及以上參數量級不同的模型規模。此次阿里雲發布的開源版本包括預訓練的70億參數基座模型Qwen-7B 和基於這一模型微調的對話模型 Qwen-7B-Chat。

Qwen-7B在超過2萬億token數據集上預訓練，涵蓋通用和專業領域的中英文及其他多語種資料、代碼和數學內容，上下文窗口長度達到 8千。在訓練過程中，Qwen-7B-Chat模型已經與人類認知對齊。

月活躍用戶少於1億    免費商業應用

此外，Qwen-7B和Qwen-7B-Chat模型均可部署在雲端及本地基礎設施上，便於用戶對模型微調，以高效、低成本的方式搭建適合自身使用的優質生成式AI模型。

【機迷福音】《GTA5》新模組採AI技術　讓玩家與NPC實時對話

為進一步助力AI技術普惠，全球學術、研究及商業機構均可免費獲取上述模型的代碼、模型權重和文檔。對於商業應用需求，月活躍用戶少於1 億的公司可免費使用模型，用户數超過該量級的企業可向阿里雲申請許可證。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】74年老品牌疫後褪變 一條龍廚房方案攻港澳市場
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【青年創業】青企局兩大比賽育創科人才　中學生研AI學習平台　按學習模式供4類教材
2023/08/02
【青年創業】青企局兩大比賽育創科人才　中學生研AI學習平台　按學習模式供4類教材
【Meta AI】Meta推開源AI 工具AudioCraft　藉文字提示創作樂曲及音效
今日
【Meta AI】Meta推開源AI 工具AudioCraft　藉文字提示創作樂曲及音效
【AI醫療】研究：AI輔助乳癌篩查　減放射科醫生工作量44%
今日
【AI醫療】研究：AI輔助乳癌篩查　減放射科醫生工作量44%
【短片大戰】YouTube Shorts仿傚TikTok、IG　推重混、貼圖新功能
今日
【短片大戰】YouTube Shorts仿傚TikTok、IG　推重混、貼圖新功能

你可能感興趣

【青年創業】青企局兩大比賽育創科人才　中學生研AI學習平台　按學習模式供4類教材
17:38 2023/08/02
【青年創業】青企局兩大比賽育創科人才　中學生研AI學習平台　按學習模式供4類教材
【Meta AI】Meta推開源AI 工具AudioCraft　藉文字提示創作樂曲及音效
今日 11:05
【Meta AI】Meta推開源AI 工具AudioCraft　藉文字提示創作樂曲及音效
【AI醫療】研究：AI輔助乳癌篩查　減放射科醫生工作量44%
今日 15:15
【AI醫療】研究：AI輔助乳癌篩查　減放射科醫生工作量44%
人工智能 數碼轉型 科技產品 阿里雲 雲端
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【強強聯手】Adobe、Apple夥NVIDIA合組聯盟　推動3D生態系統標準化
【強強聯手】Adobe、Apple夥NVIDIA合組聯盟　推動3D生態系統標準化
【生成式AI】YouTube測試自動生成摘要功能　藉AI 總結影片內容
【生成式AI】YouTube測試自動生成摘要功能　藉AI 總結影片內容
【環保科技】Infineon研採用「可溶解電路板」　改善電子垃圾問題
【環保科技】Infineon研採用「可溶解電路板」　改善電子垃圾問題
【青年創業】青企局兩大比賽育創科人才　中學生研AI學習平台　按學習模式供4類教材
【青年創業】青企局兩大比賽育創科人才　中學生研AI學習平台　按學習模式供4類教材
【iPhone產地】富士康印度斥資逾46億建廠　生產iPhone零件及芯片設備
【iPhone產地】富士康印度斥資逾46億建廠　生產iPhone零件及芯片設備
【生成式AI】營銷人員對生成式AI技術興趣增　惟存三大憂慮
【生成式AI】營銷人員對生成式AI技術興趣增　惟存三大憂慮
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款