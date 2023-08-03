泰國國會延後投票 總理人選仍未定斷

泰國國會議長馬塔（Wan Muhamad Noor Matha）周四（3日）宣布，原定周五（4日）舉行的總理投票將會再次押後，相信最快到16日才有可能決定新任總理人選。

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馬塔指一切投票有待憲法法庭就前進黨提出的投訴作出裁決後才能舉行，屆時再決定下任總理人選。憲法法庭周四發聲明，強調需要謹慎審視投訴。法庭已要求研究相關資料，因為投訴涉及君主立憲制。

前進黨就黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）被暫停議員資格，以及取消總理候選人資格向憲法法庭作出投訴，強調做法有違憲法權利。

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皮塔在首輪投票僅獲324票支持，未能滿足過半數的375席要求無法成為總理。為泰黨次輪投票再次提名皮塔，統一泰國建國黨隨即反對，並引用議會規定指，議會禁止在同一屆會議上重新提交失敗的動議。

國會第二大黨為泰黨周三（2日）已宣布，把前進黨排除出執政聯盟，另外提名人選角逐總理。泰國媒體引述消息人士指出，為泰黨已定好內閣5名人選，黨魁Cholnan Srikaew將成內政部長，前總理他信（Thaksin Shinawatra）幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）會成為外長。

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責任編輯：吳漢培