  • 34°C
香港時間 : 2023803日 (週四) 18:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

泰國國會延後投票 總理人選仍未定斷

環球政治 17:18 2023/08/03

分享：

分享：

泰國國會議長馬塔（Wan Muhamad Noor Matha）周四（3日）宣布，原定周五（4日）舉行的總理投票將會再次押後，相信最快到16日才有可能決定新任總理人選。

為泰黨提名地產大亨角逐總理 執政聯盟排除前進黨 【下一頁】

馬塔指一切投票有待憲法法庭就前進黨提出的投訴作出裁決後才能舉行，屆時再決定下任總理人選。憲法法庭周四發聲明，強調需要謹慎審視投訴。法庭已要求研究相關資料，因為投訴涉及君主立憲制。

前進黨就黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）被暫停議員資格，以及取消總理候選人資格向憲法法庭作出投訴，強調做法有違憲法權利。

他信料下月10日返回泰國 獲幼女發文賀74歲生日 【下一頁】

皮塔在首輪投票僅獲324票支持，未能滿足過半數的375席要求無法成為總理。為泰黨次輪投票再次提名皮塔，統一泰國建國黨隨即反對，並引用議會規定指，議會禁止在同一屆會議上重新提交失敗的動議。

國會第二大黨為泰黨周三（2日）已宣布，把前進黨排除出執政聯盟，另外提名人選角逐總理。泰國媒體引述消息人士指出，為泰黨已定好內閣5名人選，黨魁Cholnan Srikaew將成內政部長，前總理他信（Thaksin Shinawatra）幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）會成為外長。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

皮塔不能再次競逐泰國總理 法院暫停議員資格（第二版）
2023/07/19
皮塔不能再次競逐泰國總理 法院暫停議員資格（第二版）
皮塔倘再失敗 為泰黨料提名地產大亨選泰國總理
2023/07/19
皮塔倘再失敗 為泰黨料提名地產大亨選泰國總理
皮塔次輪倘未獲過半數支持 願讓為泰黨盟友出任泰總理
2023/07/16
皮塔次輪倘未獲過半數支持 願讓為泰黨盟友出任泰總理
泰國國會首輪總理投票 皮塔未獲過半數支持票
2023/07/13
泰國國會首輪總理投票 皮塔未獲過半數支持票
泰Burger King推20層芝士漢堡 一個要價約72元
2023/07/13
泰Burger King推20層芝士漢堡 一個要價約72元

你可能感興趣

皮塔不能再次競逐泰國總理 法院暫停議員資格（第二版）
19:36 2023/07/19
皮塔不能再次競逐泰國總理 法院暫停議員資格（第二版）
皮塔倘再失敗 為泰黨料提名地產大亨選泰國總理
16:15 2023/07/19
皮塔倘再失敗 為泰黨料提名地產大亨選泰國總理
皮塔次輪倘未獲過半數支持 願讓為泰黨盟友出任泰總理
18:00 2023/07/16
皮塔次輪倘未獲過半數支持 願讓為泰黨盟友出任泰總理
地緣政治 選舉 泰國

下一篇文章

澳洲寫字樓空置率 創90年代以來最高
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

澳洲11歲女童賺夠宣布退休 創業賣玩具擁千萬商業王國
澳洲11歲女童賺夠宣布退休 創業賣玩具擁千萬商業王國
Taylor Swift豪派近4.3億獎金 答謝演唱會全體工作人員
Taylor Swift豪派近4.3億獎金 答謝演唱會全體工作人員
【女子世界盃2023】美國女足續拒唱國歌 驚險入淘汰賽再被批
【女子世界盃2023】美國女足續拒唱國歌 驚險入淘汰賽再被批
【俄烏戰爭】烏內陸糧倉遇襲 俄軍被指布地雷陣阻推進（持續更新）
【俄烏戰爭】烏內陸糧倉遇襲 俄軍被指布地雷陣阻推進（持續更新）
【成都大運會】索馬里女選手100米跑21秒81 被質疑裙帶關係
【成都大運會】索馬里女選手100米跑21秒81 被質疑裙帶關係
日本記名式「西瓜卡」停售 旅客版實體卡限購
日本記名式「西瓜卡」停售 旅客版實體卡限購
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款