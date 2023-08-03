【香港經濟】 花旗料本港下半年GDP勁升5.7% 扭轉上半年只升2.1%

▲ 業界緊盯港府會否調低GDP升5.5%的上限預測

統計處將於下周五（8月11日）正式公布第二季本地生產總值（GDP）的詳細數據，上周一（7月31日）已揭盅的次季GDP預估，只升1.5%遠遜預期，投資界已爭相下調本港今年的經濟預測。

綜合專家的最新評估，現時對今年全年的GDP預測，以大新（02356）最保守，料僅升3.7%；反觀，星展最進取，料升4.8%，但仍未達政府5.5%的上限預測。

至於對明年的GDP預測，星展香港經濟研究部經濟師謝家曦最熊，料只升2%；相反，東亞最樂觀，料錄得4.2%升幅。

■受惠私人消費等 花旗料今年本港GDP升4% 明年再升3.5%

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，下半年本港經濟料升5.7%、較上半年只升2.1%為多，顯著復甦的催化劑主要受惠消費所帶動。

業界對本港經濟預測呈分歧，綜合分析指，利好本港經濟復甦因素包括︰約佔六成比重的內部消費推動、通關刺激旅遊零售業、以及低基數效應等。然而，利淡面如外圍受高息及緊縮幣策拖累經濟，以及貿易疲弱；適逢抗疫開支驟減及消費券縮水等，令政府支出跌近一成。而今天（8月3日）標普公布本港7月份PMI跌穿50的盛衰分界綫，私營經濟今年更首現收縮。

■星展劈今年GDP預測 由6.8%急降至只升4.8% 仍屬最進取預測

*業界對本港今年全年GDP預測：

機構 GDP預測 大新 升3.7% 恒生 升4% 花旗 4.5%-->4% 法國外貿銀行 4.6%-->4.2% 上商 4.4%-->4.3% 星展 6.8%-->4.8% 港府 3.5%至5.5%

*下半年GDP預測︰

恒生升5%

花旗升5.7%

*第三季GDP預測︰

星展升5.2%

上商升7.2%

*第四季GDP預測︰

上商升6.1%

星展升7.5%

■東亞料明年GDP增長4.2% 星展最保守料僅升2%

東亞銀行（00023）首席經濟師蔡永雄今午回應本報查詢指， 考慮到2023年上半年香港經濟增長僅約2.2%，盡管下半年香港將受惠於去年低基數、強勁的勞工市場，以及訪港旅遊業的快速復甦，全年增長料將從香港特區政府3.5%至5.5%預測的上限，回落至中綫左右。而2024年香港本地生產總值（GDP）增長4.2%，消費物價指數（CPI）上升2.4%。

*明年GDP預測︰

星展升2%

上商升2.3%

花旗由3.9%下調至升3.5%

東亞升4.2%

*2025年GDP預測︰

上商升2.7%

財政司司長陳茂波曾於7月初指，下半年本港經濟料較上半年好，主要靠本地及外來遊客消費撑經濟。

回顧首季，本港GDP按年增長2.7%；按季急增5.3%，是兩年來最強勁反彈，主要得益於內需改善。

大新銀行經濟研究及投資策略部指，第二季經濟預估數字為按年增長1.5%，增幅既低於市場預期的3.5%；且較首季的2.7%增速放緩。按季更倒退1.3%，相隔兩季後再度出現倒退，市場原先預期為增長0.9%。

大新拆解次季GDP較差的底蘊，主要受到政府開支及固定資產轉跌，以及進出口持續受壓影響，未能被私人消費開支及服務輸出的增幅所抵銷。第二季私人消費開支按年增幅由首季的13%，放緩至8.5%，與2019年同一季度相差不到1%，顯示消費已接近重回疫情及社會事件前的水平。

■政府開支由升轉跌9.6% 創史上最大收縮 因抗疫使費驟減+消費券縮水

隨着訪港旅客數字回升，服務輸出由首季的16.6%加快至22.6%；而服務輸入增速更進一步由首季的20.7%，加快至30.2%，或反映本地居民外遊活動增加。可是，貨物貿易表現仍然疲弱，進出口連續四個季度均錄得雙位數跌幅，可能反映內地經濟放緩；復添主要國家利率上升，繼續限制外部需求。此外，政府開支亦由升轉跌，按年下跌9.6%，扭轉首季的1.3%升幅，是統計處自1970年代有紀錄以來最大幅度收縮。

大新下調今年經濟增長預測至3.7%，本港就業市場緊張，實質工資增長或加快，可望支持消費繼續復甦；惟資產市場波動造成的財富效應，可能限制消費增長幅度。近月訪港旅客數字未有進一步加快，旅遊業對本港經濟的刺激作用或低於原先預期。隨着疫情過去，疊加要控制財政狀況，政府開支未來數季可能會繼續明顯收縮。

外需方面，環球經濟前景不明朗及內地經濟能否重拾動力，是本港今年經濟增長的主要挑戰。不過，主要央行緊縮貨幣政策接近尾聲，而內地推出多項措施刺激經濟，亦有望協助本港經濟表現回穩。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君



