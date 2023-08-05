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【玄人‧峰語@iM網欄】萬事講時機 「慢」不一定是壞事

名人薈萃 07:00 2023/08/05

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香港人甚麼都要快、講效率，不過自從習玄之後，對於快及效率有另一種體會。命理也好、風水也好，如果有人跟你說「立竿見影」、「寅葬卯發」(即陰宅土葬時，寅時下葬，卯時即發)，其實十居其九都是誇大其詞。我自己深信什麼都是講時機：算命是跟你找出一個最佳的時機去出擊或防守，風水是以一個時機去改善本身家宅的風水，因此，我們所講的不是速度上的快及效率，而是對的時間，在對的環境再做對的東西，那事情的結果可以出現預期的效率。

同場加映：【青姐話】港股熱辣辣  亮點在國策

青姐話
【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

我們常常聽一些相逢恨晚的情侶說：「如果早十年認識你，結局未必會如此」，就是一種有效率的緣份。我有一位前輩，90年代時已看好內地樓市，但卻過早入市，結果損手離場，錯過了2020年打後十年的內地樓市升浪。所以即使他早已看透世情，但出手時機不對，也是沒意義了。因此，我們追求的不是快的效率，而是時機到時做對事的效率。

今次歐遊英、法，最大的特點是大部人過着慢活的生活，俗話云「你趕佢唔趕」，總之人權至上，甚麼都無得催趕的，因此我都訪問了一些移民此處的朋友，問他們慣不慣這種「慢活」的生活方式。他們異回同聲都認為，如果用香港那把尺，放到世界任何一個角落都不會習慣的，因為香港的獨有效率，可以說是冠絕全球。然而，既然選擇了移民，甚麼都要轉一個角度去看，才懂得欣賞慢的藝術，才可以活得相對的自在。

世間一切事物都是相對的，萬物本身有正反，好與壞從來是從人的出發點去判斷，合自己心意就是對、好，反之亦然。當我們進入慢的世界時，就要用慢的頻率，才會得到「共震」，當頻率同步，你就會看到事物「當其時」及「當其地」的本質，世事很多是出乎意料的。就以外國的醫療系統為例，我們香港人都會覺得香港是最好的，落街就有醫生睇，有錢可以入私家醫院去醫，但道聽途說如果在外國，唔死都沒人理你的。

今次探一個友人，他不幸患上癌症，原本在香港已排了私家醫生做腫瘤切割手術，手術費高達數十萬元。由於為了趕及家人移民時間表，唯有先到英國安排好一切才回港醫治。後來到埗聽取朋友建議，試一試當地的公立醫療服務。我友人分享他治療過程：他個案由普通醫生轉介至公立醫院，兩個月後預約到醫院進行檢查，到院時完全不用排隊，而且在檢查過程是非常之「慢」，即使是使超聲波的醫護人員，要很「慢」跟你講解照到甚麼。檢查之後，負責主診醫生會「慢慢」走出來接他入會診室，再「慢慢」解釋整個病情及治療方案。由於他本身是肥胖之人，醫生怕他在手術過程有其他身體問題，於是再排期檢查身體其他部分。整個由檢查到手術的流程，前後有4個多月的時間，但由於其「慢」帶出的效率，卻令我朋友感受到前所未有公立醫院的優質治療，最後他的手術也成功。因此，有時慢有慢的好處，快不一定是最好的硬道理。

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溫股知新
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作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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