【飲食市道】第2季香港食肆總收益274億元　按年上升24.3%

政府統計處發表最新的食肆收益及購貨額臨時數字。2023年第二季的食肆總收益價值的臨時估計為274億元，按年上升24.3%。同期間，食肆購貨總額的臨時估計為88億元，按年上升19.5%。扣除其間價格變動的影響後，2023年第二季的食肆總收益以數量計的臨時估計較上年同季上升19.4%。

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按食肆類別分析，2023年第二季與2022年第二季比較，中式餐館的總收益以價值計及數量計分別上升29.2%及24.4%。非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別上升20.5%及15.9%。快餐店的總收益以價值計及數量計分別上升19.3%及14.1%。酒吧的總收益以價值計及數量計分別上升122.7%及110.8%。至於雜類飲食場所，其總收益以價值計及數量計則分別上升21.4%及17.1%。



2023年第二季與上季比較，經季節性調整的食肆總收益的臨時估計以價值計及數量計分別上升2.7%及3.9%。2023年上半年與2022年同期比較，食肆總收益以價值計及數量計分別上升47.7%及41.8%。

政府：食肆業務短期內會繼續改善



為方便進一步了解飲食業的短期業務表現，政府統計處亦編製有關季度內個別月份的食肆收益及購貨額統計數字。按月份分析，2023年4月、5月及6月與上年相同月份比較，食肆總收益價值的臨時估計分別上升43.5%、17.6%及15.4%。扣除價格變動的影響後，與上年相同月份比較，2023年4月、5月及6月的食肆總收益以數量計的臨時估計分別上升37.7%、13.1%及11.0%。



政府發言人表示，2023年第二季食肆業務繼續改善。食肆總收益價值按年顯著上升24.3%，經季節性調整後較上一季高2.7%。展望未來，食肆業務應在短期內繼續改善。訪港旅客人數應會隨著運力和接待能力恢復而進一步增加。勞工市場改善和第二期消費券的發放，將對本地消費帶來支持。

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責任編輯：李智賢

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