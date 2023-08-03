保協50載晚宴暨MTA頒獎典禮圓滿舉行　各業界精英互相交流 推動行業不斷進步

▲ 在場的所有保協前會長們、保險公司代表、贊助晚宴的公司及人士一起合照，(左11)保協會長姜楚芝、(左10)財經事務及庫務局副局長陳浩濂。

香港人壽保險從業員協會 (下稱”保協”)成立50載是本會本年度可喜可賀的大事。為了慶祝這重要時刻，我們特別舉辦盛大的50載晚宴暨MTA頒獎典禮。此次活動於8月1日晚上假灣仔會展會議廳隆重舉行，吸引眾多知名人士及業界重要人士到賀。

▲ (右3)保協會長姜楚芝，(左３)保協創會會長陳炎光，(右２)行政會議成員兼立法會議員(保險界)陳健波，(左２)財經事務及庫務局副局長陳浩濂，(右１)保協50載慶籌委會主席曾繼鴻，(左１)保協50載晚宴慶籌委會主席陳頌琳於保協50載晚宴暨MTA頒獎典禮上為活動進行啟動儀式。

本次50載晚宴與MTA頒獎典禮聯合舉辦，讓業界頂峰獎項｢卓越誠信顧問｣MTA得獎者與在場數百位賓客同喜同慶。來自保險行業的各路精英、重要嘉賓包括:行政會議成員兼立法會議員(保險界)陳健波、財經事務及庫務局副局長陳浩濂，以及各界及業界代表在此共襄盛舉，共同見證這一歷史性時刻。

▲ 保協會長姜楚芝於保協50載晚宴暨MTA頒獎典禮上向各位嘉賓致辭，揭開活動序幕。

晚宴上，保協會長姜楚芝向大家致辭，回顧協會成立50年來的發展歷程，表達了對會員和合作夥伴的感謝之情。保協50載慶籌委會主席曾繼鴻向在場嘉賓介紹今年各項慶祝50周年的活動，包括：｢City of Angels｣為題保險照料你我50載廣告片、｢講好保險故事｣領展商場展覽、紅隧廣告橫額等等。隨後，MTA頒獎典禮開始，特別頒獎嘉賓香港保險業聯會主席李紫蘭等與保協前會長及MTA首席顧問李冠群為多位業界傑出人士頒發MTA獎項，表彰他們在過去一年的努力，逆市下仍爭取到專業與誠信並重的MTA獎項。

▲ 行政會議成員兼立法會議員(保險界)陳健波於保協50載晚宴暨MTA頒獎典禮上為主禮嘉賓並向大家致辭。

▲ 財經事務及庫務局副局長陳浩濂於保協50載晚宴暨MTA頒獎典禮上為主禮嘉賓並向大家致辭。

▲ 保協50載慶籌委會主席曾繼鴻向在場嘉賓介紹了今年各項慶祝50周年活動，包括：｢City of Angels｣為題保險照料你我50載廣告片、｢講好保險故事｣領展商場展覽、紅隧廣告橫額等等。

▲ 保協大灣區委員會主席及行業關注組召集人李冠群於保協50載晚宴暨MTA頒獎典禮上為各位嘉賓介紹何為3A的保協發展動向。

晚宴現場氣氛熱烈，歡聲笑語不斷。在精美的晚餐、「港版大衛高柏飛」魔術師甄澤權和《中年好聲音》冠軍周吉佩現場表演的助陣下，與會嘉賓們暢享了一個愉快、難忘的夜晚。同時，在這個特殊時刻，大家更加深刻地認識保協和MTA獎項在推動行業發展方面的作用和價值。

▲ （左）「港版大衛高柏飛」魔術師甄澤權與（右）保協會長姜楚芝在場進行精彩的互動魔術表演。

▲ 晚宴到MTA頒獎典禮環節，(左６)保協會長姜楚芝及嘉賓（左７）香港保險業聯會主席李紫蘭為各得獎者頒獎。

此次50載晚宴暨MTA頒獎典禮圓滿舉行，不僅為業界精英們提供難得的交流分享平臺，更為保協成立50載的慶典活動畫上完美句號。我們相信，在會員和各界支持下，保協將會繼續走在行業的前沿，推動保險行業的不斷發展與進步。

▲ 在場到賀保協50載的所有保協前會長們合照，(左12)保協會長姜楚芝及(左14) 保協創會會長陳炎光。

▲ 保協50載晚宴暨MTA頒獎典禮尾聲時，其中一位表演嘉賓(中)《中年好聲音》冠軍周吉佩於演唱後，連同(右３)保協會長姜楚芝與台上的嘉賓歡喜地合照。

關於「保協」

香港人壽保險從業員協會(簡稱「保協」)成立於1973年，乃一歷史悠久之保險界專業團體。會員人數近17,000人，是全港會員人數最多的保險業組織之一。「保協」主要宗旨是推動及提高人壽保險從業員之專業水準，並訂立和執行有關專業守則；舉辦教育課程與會議，提供機會給業內人士學習和交流經驗，以提高業者水平和成就；鼓勵從業員參與公益和公眾事務，回饋社會。

(特約)