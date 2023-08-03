【業績｜電盈】電訊盈科中期淨虧損擴至4.86億　中期息微增2%至每股9.77分、現價周息率9.6厘（第二版）

▲ 【業績｜電盈】電訊盈科中期淨虧損擴至4.86億 中期息微增2%至每股9.77分、現價周息率9.6厘

電訊盈科PCCW （00008） 公布中期業績，期內收入168.50億元，按年增0.6%；EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前溢利）錄56.31億元，按年增2.3%；淨虧損4.86億元，按年擴大4.52倍，去年同期蝕8800萬元；而中期持續經營業務虧損為4.86億元，按年增150.5%。

電訊盈科中期每股蝕6.29分，派中期息每股9.77分，按年增2.2%，電訊盈科周四績前收報3.99元，以此推算，現價周息率約9.59厘。

上半年香港電訊 （06823） 貢獻電訊盈科收益約164億元，按年增1.5%，香港電訊 EBITDA 為60.09億元，按年增3.0%，業績詳情可看【下一頁】

「黃Viu」EBITDA增至1.65億

「黃Viu」OTT業務上半年收入9.71億元，按年急增23.5%；分部EBITDA錄得1.65億元，去年同期為1800萬元，受惠業務經營槓桿。

電訊盈科指出，Viu每月活躍用戶數量6550萬，按年增8%，其中印尼及南非數量增幅尤為顯著，而受惠付費策略，加上與馬來西亞 Astro 和南非 Shoprite 等夥伴建立新分銷合作夥伴關係，截至6月底，付費用戶按年增加21%至1,100萬名。

電訊盈科董事總經理及集團財務總裁許漢卿表示，OTT業務Viu 在東南亞繼續佔據領導地位，上半年用戶淨增加數目區內第一；付費訂閱用戶及月活躍用戶數排名第二；OTT平台觀看時長排名第2。

原創韓劇《模範的士2》大受歡迎

許漢卿指出，Viu上半年推出 4套Viu 原創韓劇及6套針對泰國、馬來西亞、印尼的本地市場原創劇，當中韓劇《模範的士2》在所有Viu營運市場均大受歡迎。

許漢卿稱，電視營運商Canal+成為Viu重要少數股東，承諾總投資額3 億美元，雙方會在內容製作、全球 IP 及分銷網絡方面的合作，利用 Canal+ 加速 Viu 的發展，擴大 Viu市場覆蓋範圍，加速用戶群、參與度和商業化增長。

浮息及固定利率債務比例50：50

電訊盈科投資者關係總監王志端指，目前浮息及固定利率債務比例約為 50：50，實際利率約為3.9厘，平均債務期限約為4年，較大規模還款是在2025年。

王志端稱，電訊盈科流動性健康，6月底仍持3.3億美元現金及27億美元未使用的銀行信貸，香港電訊及電訊盈科總債務均小幅增長，​​分別達到57.8億美元和8.31億美元，但總債務與EBITDA比率有所改善，由去年同期的4.2倍降至4.12倍。

節省宣傳開支 免費電視ViuTV EBITDA增長5%

「藍Viu」免費電視ViuTV中期收益錄3.9億元，按年微增0.5%，受惠節省宣傳及推廣開支，上半年免費電視EBITDA錄8300萬元，按年增長5.1%。

電訊盈科稱，ViuTV在內免費電視業務廣告收益穩定，及隨著旗下藝人得到更多參與電影、音樂及代言機會，藝人管理及活動相關收益增加。

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記者：李哲毅