【中小企業】港中小企營商信心回落　渣打維持經濟增長4.3%預測

香港生產力促進局公布今年第3季「渣打香港中小企領先營商指數調查」，結果顯示本季綜合營商指數回落至本年第一季水平，反映通關帶來的正面影響開始減退。渣打銀行（香港）大中華區高級經濟師劉健恆表示，香港下半年經濟表現應該不會差，失業率低、美國加息周期結束，還有中國多項經濟振興措施出台，都是對香港營商的正面因素，預計毋須調低香港全年經濟增長預測。

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通關及復常帶來影響正減退

生產力局首席創新總監張梓昌表示，指數經歷第2季的大幅上升，本季轉為回落，數據反映通關及復常帶來的正面影響正在減退，但這些均在預期之內。同時六月份香港採購經理指數（PMl）下跌，反映整體訂單及新出口訂單升幅收窄，令本地中小企採取較保守的營商策略以減低風險。張梓昌認為隨著內地經濟振興措施生效，未來香港經濟會繼續穩步復蘇。

張梓昌亦指出，外圍環境的不確定性持續增加，在進一步金融狀況收緊和先進經濟體增長放緩下，國際貨幣基金組歲已下調今年全球經濟增長預測，收緊金融條件將會減慢經濟增長，導致本地中小企的營商信心轉趨保守。但他提及「投資意向」仍在調查中維持在50點中性水平線以上，91%受訪中小企表示會在本季维持或增加投資，數字與上季相若，他認為這反映中小企對前景仍然保持正面態度。

經濟師預期在將來季度穩步復甦

渣打銀行（香港）大中華區高級經濟師劉健恆亦表示回落符合預期，他指通關和防疫措施放寛帶來的剌激只是短期，加上中小企業看到第2季的經濟反彈速度不如第1季明顯，也影響了他們對第3季的信心。此外「環球經濟」分項指數下跌8.0點至40.3，低於第一季防疫措施放寬前的47.0，劉健恆表示内地經濟增長趨勢放緩、環球加息引發經濟衰退等外圍不明朗因素，都降低了香港中小企的營商信心。

劉健恆表示第3季度「投資意向」和「招聘意向」指數都令人鼓舞，預計香港失業率會持續偏低，這將有助下半年香港消費的強勁表現，內地振興經濟措施陸續出台，預計亦有助刺激中小企的投資意效。因此他認為毋須調低香港全年經濟增長4.3%的預測，並預期在將來的季度繼續穩步復甦。

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本報記者：李智賢

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