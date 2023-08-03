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【業績｜長和系】長和半年少賺41%　減派中期息1成至0.756元

股市 16:34 2023/08/03

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【業績｜長和系】長和半年少賺41%　減派中期息1成至0.756元

長和 （00001） 公布，上半年呈報盈利按年跌41%至112.08億港元，相當於每股盈利2.93元。長和宣派中期股息每股0.756港元，按年少派10%。以長和收市價46.3港元計，現價周息率降至6.13厘。

長和表示，若扣除一次性項目，上半年基本盈利按年跌13%，若以當地貨幣計則跌10%。長和去年上半年呈報盈利包括印尼電訊業務合併的收益淨額及斯里蘭卡電訊業務的非現金減值，一次性收益淨額62億港元。

長和上半年收益總額2239億港元，按年跌2.5%。EBITDA總額跌13%至611.5億港元。

長和旗下業務表現收益
（港元）		按年變幅EBIT
（息稅前盈利，港元）		按年變幅
港口及相關服務198.63億-12%49.03億-26%
零售886.19億4%59.48億+24%
基建275.40億-100.69億+2%
CK Hutchison Group Telecom417.61億-8.52億-72%
和記電訊亞洲57.75億-1%11.12億-85%
財務及投資與其他403.09億-14%67.29億+15%
長和整體2238.67億-3%296.13億-21%

李澤鉅：年內未必有變現一次性收益淨額

長和主席李澤鉅表示，上半年面對主要阻力包括美元持續保持相對強勢、生產成本上漲以及上半年並無變現收益。李澤鉅預期，下半年經濟狀況仍然充滿挑戰，持續高通脹的下行風險和增長放慢特別難以預測。整體而言，雖然業務及地域分佈導致集團若干核心業務進入下調周期，惟由集團其他方面強 勁復甦彌補，從營運角度上集團全年前景仍具韌力。

他特別指出，去年全年一次性收益達100億元，而今年年內未必可有變現收益，會不斷為股東物色可長期增值的項目，致力改善資產負債表及整體財務狀況。

長和系業績報道：

【業績│長和系】長實中期純利跌兩成至103億元、息維持0.43元　李澤鉅：樓市仍然充滿挑戰

【業績│長和系】長江基建上半年少賺4%　中期息略增至71仙　現價股息率約6.3厘

【業績│長和系】電能實業中期多賺3.1%至29.6億　中期息維持0.78元、周息率7厘

【業績│長和系】長江生命科技上半年少賺43%　料利率上升續對溢利增長帶來挑戰

【業績│長和系】港燈上半年純利按年增長9.8%、息15.94仙　現價股息率6.6厘　未來數月燃料調整費料續回落

ET財智Talk
【ET財智Talk】中港股市即將起死回生？ 冠軍分析師奧陸資本蔡金強前瞻最具潛力爆升股

記者：麥德銘

港股 業績公布 長和（00001）
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