【阿里巴巴9988】盒馬夥迪士尼新推6款授權商品、年內擴至100款　首批包括米奇家族麻薯搖搖杯、勞蘇熊士多啤梨麻薯

▲ 【阿里巴巴9988】盒馬夥迪士尼新推6款授權商品、年內擴至100款 首批包括米奇家族系列麻薯搖搖杯、勞蘇熊士多啤梨麻薯

阿里巴巴 （09988） 旗下新零售公司盒馬宣布，與迪士尼公司（Disney，美：DIS）達成合作，成為迪士尼首個大中華區新零售深度合作品牌，雙方計劃未來一年中合作推出約100款授權商品。

盒馬稱，會結合全球知識產權IP與中國本土美食特色，與迪士尼聯手拓展兒童有機食品市場，第一批盒馬與迪士尼的授權合作新品已上市，包括米奇家族系列麻薯搖搖杯、兒童有機麵條、有機OMEGA-3富硒寶寶蛋、電影《反斗奇兵》三眼仔造型茶粿與勞蘇熊士多啤梨麻薯等，目前已推出6款授權商品，計劃全年推出約100款。

三眼仔造型茶粿與勞蘇熊士多啤梨麻薯引起討論

盒馬提到，授權效應帶來熱烈的市場反應，其中三眼仔造型茶粿與勞蘇熊士多啤梨麻薯等新產品，在內地社交媒體引起了廣泛討論，上市首周就創下良好的銷售業績，提升盒馬於年輕消費者之間的影響力。

盒馬首席商品官趙家鈺表示，從2022年底開始，雙方便構想如何將迪士尼IP與盒馬的特色商品互相結合，迪士尼擁有豐富的IP產業鏈，而盒馬具有強大的商品創新能力，連結著國內最優質的中產消費人群，希望把家喻戶曉的動畫IP搬出大銀幕，帶到盒馬用戶的餐桌。

雙方針對有機產品進行深入合作

此外，為優化消費者線下互動體驗，盒馬與迪士尼還在上海長寧來福士盒馬門店發起迪士尼100周年Pixar動畫工作室活動專區，安排迪士尼明星IP勞蘇熊和盒馬的品牌形象大使「盒馬先生」，一起同框現身於線下門店與消費者互動。

除中式麵點及西式烘焙等食品外，雙方也針對有機產品進行深入合作，例如，有機OMEGA-3富硒寶寶蛋產自盒馬村，外殼上印著米奇老鼠頭像。近年來，盒馬大力發展有機商品，從蔬果擴展至米麵糧油、奶製品等，提供全渠道近1800款豐富的有機商品，成為國內最大的有機生鮮食品一站式購物平台。

盒馬與迪士尼今年6月起，雙方在內地先後種下兩批授權有機五彩胡蘿蔔，預計將分別於8、9月上架，還原電影《優獸大都會》的主題胡蘿蔔。

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記者：李哲毅