PayPal本季度調整後營業利潤率為 21.4% 預計第三季度營收約為 74 億美元

PayPal（PYPL）股價在周三的延時交易中下跌了7%，投資者對這家支付公司的季度營業利潤率感到失望，盡管高管表示他們預計今年年底情況會有所改善。本季度調整後營業利潤率為 21.4%，低於預期的 22%。

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最近幾個季度，PayPal 令人失望的利潤率一直令分析師擔憂。該公司利潤率較低的業務產品增長強勁，而品牌產品的增長卻因蘋果公司（AAPL）等競爭對手的壓力增大而放緩。

代理首席財務官拉比諾維奇（Gabrielle Rabinovitch）在與分析師的電話會議上說：「考慮到下半年，在第三季度，我們仍將看到交易利潤率表現方面的一些壓力。在第四季度，我們預計會看到改善。」

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PayPal 首席執行官舒爾曼（Dan Schulman）表示，隨著通脹降溫，公司預計自由支配支出將反彈並推動電子商務增長，指：「我們面臨的一個不利因素是電子商務增長放緩。現在它又在加速增長。」

受益於消費者消費趨勢的恢復，PayPal 第二季度的總支付額激增 11%，達到 3,765 億美元。

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Refinitiv 數據顯示，依靠對其平台的持續穩定使用，PayPal 預計第三季度營收約為 74 億美元，高於分析師預計的 73.2 億美元。

PayPal預計本季度調整後每股利潤在1.22美元至1.24美元之間，高於分析師預計的1.22美元。

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撰文：張瑋婷