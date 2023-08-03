  • 31°C
香港時間 : 2023803日 (週四) 19:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

PayPal本季度調整後營業利潤率為 21.4% 預計第三季度營收約為 74 億美元

環球政經 15:26 2023/08/03

分享：

分享：

PayPal（PYPL）股價在周三的延時交易中下跌了7%，投資者對這家支付公司的季度營業利潤率感到失望，盡管高管表示他們預計今年年底情況會有所改善。本季度調整後營業利潤率為 21.4%，低於預期的 22%。

 

【大行報告】花旗：料第二季純利錄同行中最大跌幅 對中石化展30日負面催化劑觀察【下一頁

【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

溫股知新
【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

最近幾個季度，PayPal 令人失望的利潤率一直令分析師擔憂。該公司利潤率較低的業務產品增長強勁，而品牌產品的增長卻因蘋果公司（AAPL）等競爭對手的壓力增大而放緩。

代理首席財務官拉比諾維奇（Gabrielle Rabinovitch）在與分析師的電話會議上說：「考慮到下半年，在第三季度，我們仍將看到交易利潤率表現方面的一些壓力。在第四季度，我們預計會看到改善。」

【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

青姐話
【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

PayPal 首席執行官舒爾曼（Dan Schulman）表示，隨著通脹降溫，公司預計自由支配支出將反彈並推動電子商務增長，指：「我們面臨的一個不利因素是電子商務增長放緩。現在它又在加速增長。」

受益於消費者消費趨勢的恢復，PayPal 第二季度的總支付額激增 11%，達到 3,765 億美元。

【職場熱話】24歲男助理月薪1.4萬算好不好？ 網民：為生活方便選沒前途的工作極危險【下一頁

點擊圖片放大
+8
+7

Refinitiv 數據顯示，依靠對其平台的持續穩定使用，PayPal 預計第三季度營收約為 74 億美元，高於分析師預計的 73.2 億美元。

PayPal預計本季度調整後每股利潤在1.22美元至1.24美元之間，高於分析師預計的1.22美元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：張瑋婷

開啟hket App，閱讀全文
通脹 PayPal DJ 財務自由 壓力 港股 經濟 大行報告 美元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【職場資訊】轉行好機會 ! 醫管局免費訓練護士課程接受申請 登記護士薪酬達4.5萬 ！
【職場資訊】轉行好機會 ! 醫管局免費訓練護士課程接受申請 登記護士薪酬達4.5萬 ！
【姜濤演唱會】姜濤 Waves In My Sight 演唱會掀序幕 姜糖迫爆亞博館兼帶旺附近酒店生意
【姜濤演唱會】姜濤 Waves In My Sight 演唱會掀序幕 姜糖迫爆亞博館兼帶旺附近酒店生意
【虛擬銀行】Mox客戶稱帳戶無故被凍結　大批人湧至社交平台專頁投訴
【虛擬銀行】Mox客戶稱帳戶無故被凍結　大批人湧至社交平台專頁投訴
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【公屋裝修】78萬翻新631呎舊公屋　打通兩房空間感大增　加建吧枱改善鑽石廳缺點
【公屋裝修】78萬翻新631呎舊公屋　打通兩房空間感大增　加建吧枱改善鑽石廳缺點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款