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【大酒店業績】 大酒店上半年少賺近30% 旗下半島酒店次季房租勁升一倍

股樓投資 16:20 2023/08/03

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半島酒店母企大酒店（00045）公布上半年業績，顯示集團部分業務開始復甦，但仍未回到疫情前水平。集團上半年營業額達24.5億元，按年增長47.1%；淨利潤則跌29.9%至9,400萬元。基本盈利為2,500萬元，而2022年則錄得基本虧損2.5億元。

同場加映﹕【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

溫股知新
【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

集團指出，雖然全球其他地區的酒店業務有所反彈，但香港市場仍在復甦之中。單看第二季，香港半島酒店的表現令人鼓舞，客房出租率升至44%，按年升20個百分點、按季升5個百分點；平均房租升1倍至6,097元；平均可出租客房收入2,655元，增長2.6倍。

【異動股】 傳歐舒丹大股東提出私有化計劃 再轉往歐洲重新上市 股價炒高近9%【見下頁

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展望下半年，集團行政總裁郭敬文表示，仍有信心香港長途旅遊市場會在下半年重回正軌。他又指，集團目前正著力於完成倫敦半島酒店的興建計劃，計劃在9月12日試業，並預計倫敦半島酒店將於2023年底全部完工，屆時大部分住宅公寓亦將交付。

同場加映﹕【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

青姐話
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記者：郭秀慧

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疫情 港股 營業額 大酒店（00045）

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