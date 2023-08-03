▲ 中國連環出招救經濟 驚喜欠奉人民幣回吐

自中央政治局會議定調國內需求不足，不再提及「房住不炒」的指導後，政府部門相繼推出圍繞消費及房地產市場的刺激政策，包括發布一系列20條措施促進新型電動汽車及家居用品的大宗消費。樓市方面，除了延長支持房地產融資的計劃外，政府亦鼓勵放寬購房限制，落實「認房不認貸」，取消對曾經申請按揭人士的限制。國務院亦審議通過超大特大城市進進城中村改造的意見，以帶動城市建設。人民銀行及外管局喊話要求銀行引導按揭利率下調。

然而，有關密集式的措施公布未能振興市場情緒。筆者認為，大部份措施以放寬限購及其他限制為主，未必能針對性刺激疲弱的需求，而較為強力的措施如派發消費券及減稅降費未見蹤影。

降息10基點刺激效果有限

房地產方面，城中村改造及降房貸利率較容易令人產生憧憬，但有關措施的力度仍有較大不確定性，假如降息仍以10基點進行，刺激效果將只屬杯水車薪，在經濟增長疲弱及勞動市場低迷下，每月房貸支出輕微下降將不足以說服家庭冒險置業。中國當局需要推出更為有力的刺激措施，才能扭轉局勢。近日人民幣持續口吐至7.2水平，亦反映中國經濟悲觀情緒逐步回歸。

編輯：姚卓然