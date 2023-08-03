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【業績│長和系】長實中期純利跌兩成至103億元、息維持0.43元　李澤鉅：樓市仍然充滿挑戰

股市 16:35 2023/08/03

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【業績│長和系】長實中期純利跌兩成至103億元、息維持0.43元　李澤鉅：樓市仍然充滿挑戰

長實 （01113） 中期純利按年下跌20.1%至103.31億元，每股盈利下跌18.9%至2.88元；中期息維持0.43元。主席李澤鉅指，隨本港全面恢復通關及解除防疫措施，部分經濟表現得以改善，但在全球經濟不明朗及息率上升環境下，香港樓市仍然充滿挑戰，惟集團有信心樓市長遠仍受市場需求及購買力基礎支持，相信本地樓市將繼續由房屋政策及利率走向主導。

已簽訂合約但尚未確認的物業銷售約148.22億元

長實上半年物業銷售收益下跌56.2%至35.3億元，當中香港收益減少69.3%至16.66億元，內地收益減少34.6%至16.77億元。長實稱，香港洪水橋發展項目LYOS經已完成，溢利收益將會於下半年銷售交易完成時確認入賬，而集團多個項目的預售在進行中，包括香港飛揚第 1期和第2期、上海御沁園及新加坡 Perfect Ten 等。香港親海駅已獲得住宅單位預售同意書，並即將推出預售。

截至6月底，已簽訂合約但尚未確認的物業銷售約148.22億元，當中44.16億元料於今年內入帳。集團擁有可開發土地儲備（包括合作發展項目之發展商權益，但不包括農地及已完成物業）約7,600萬平方呎，其中800萬平方呎、6,400萬平方呎及400萬平方呎分別位於香港、內地及海外。

寫字樓租金收入跌14.7%

物業租賃方面，上半年租務收益跌4.5%至24.26億元，寫字樓物業租賃需求因整體市場放緩仍然受壓，期內寫字樓租金收入跌14.7%至9.64億元，惟集團對甲級商廈租務前景抱持信心，長江集團中心二期預期約於今年底前後落成，其長期經常性租金收入，將擴大集團投資物業組合及提升其資產價值。

酒店及服務套房收益增加1倍至6.37億元，當中香港増82.9%至7.17億元。期內酒店平均入住率升17個百分點至75%，而服務套房以長租住客為主，平均入住率維持約91%。

料全球高息環境將持續

李澤鉅稱，香港在中央持續支持下，可發揮連接內地與世界各地之重要作用，憑藉此獨特優勢，以及作為國際金融中心、貿易及航運中 心，以及創新科技中心之競爭力，推進本港持續復甦。

環球經濟方面，李澤鉅指，全球通脹仍然高企，料高息環境將持續，全球經濟增長因主要經濟體仍處於逐步復甦階段 而受壓。國際地緣政治風險及貿易衝突依然存在，加上宏觀經濟波動，料為全球經濟發展前景增添不明朗影響。

英式酒館業務收益減少32.3%

英式酒館業務方面，雖然經數次價格上調，但由於業務成本上漲，上半年溢利收益減少32.3%至5.86億元。基建及實用資產業務溢利亦減3.4%至40.08億元。

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【ET財智Talk】中港股市即將起死回生？ 冠軍分析師奧陸資本蔡金強前瞻最具潛力爆升股

編輯：陳韻妍

港股 業績公布 長實集團（01113） 發展商 長實
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