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法新社在法國起訴X 馬斯克：他們想讓我為其網站流量付費

環球政經 14:00 2023/08/03

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法新社（AFP）周三（2日）表示，它在巴黎對馬斯克（Elon Musk）的「X」社交媒體平台（前身為Twitter）提起訴訟，指控該平台未能就分發法新社內容的潛在報酬進行討論。
 

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同場加映：【青姐話】港股熱辣辣 亮點在國策

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法國於2019年頒布了一項被稱為「鄰接權 」的版權規則，迫使大型網絡平台與尋求新聞報酬的出版商展開談判。法新社在聲明中說：「Twitter（最近更名為「X」）明確拒絕就新聞鄰接權的實施展開討論，法新社對此表示關切。」

馬斯克在 X上發文批評了法新社的舉動，直言：「這太離奇了。他們想讓我們為他們網站的流量付費，他們在網站上賺取廣告收入，而我們卻不需要！」
 

同場加映：【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

溫股知新
【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

2021 年，法國反壟斷監督機構對 Alphabet (GOOGL） 旗下的Google罰款 5 億歐元，原因是谷歌未能遵守與該國新聞出版商進行談判的命令。

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記者：張瑋婷

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