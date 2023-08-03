▲ 【美國評級】惠譽調低兩大按揭巨頭房利美及房貸美評級至AA+ 降級基於美國評級被下調

評級機構惠譽（Fitch）繼周二調低美國主權信貸評級後，周三再高低美國按揭貸款公司房利美（Fannie Mae）及房貸美（Freddie Mac）長期發行人違約評級（IDR）及高級無抵押債務評級，由AAA降至AA+。

惠譽指，調低房利美及房貸美評級，主要是基於美國主權評級被降，而非由於兩者的基本信貸、資本或流動性出現惡化。

TD Securities美國利率策略主管Gennadiy Goldberg表示，美國主權評級跟房利美和房貸美的評級具關聯性，故兩者被下調是可以肯定的結果，相信大部分投資者都不會感到驚訝，而且輕微下降一級不會對投資者決定造成很大影響。

惠譽於5月底已將房利美及房貸美的評級列入觀察名單，當時美國政府正就債務上限問題進行討論。

相關文章：【美國降級】惠譽親解降美國AAA評級4大原因 反駁耶倫：基於更廣泛力量，非單憑數月經濟走向

相關文章：【美國降級】解讀美國遭惠譽褫奪「AAA」 2011年同類情況美股匯債一年走勢如何？

編輯：陳韻妍