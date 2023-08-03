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高通第三季表現勝預期 惟料第四季銷售額遜預期

環球政經 13:14 2023/08/03

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高通（QCOM）公布的第三季度財報顯示，調整後每股收益（1.87美元，預期1.81 美元）和調整後收入（84.4 美元，預期 85億美元）均勝華爾街預期。

該公司預計，由於智能手機消費支出疲軟和全球經濟增長乏力，第四季度的銷售額將低於預期，料收入營收為81億至89億美元，

該公司還預計將裁員，並且不會從華為獲得大量收入，理由是沒有向這家中國電信巨頭出售芯片的5G許可。

中國經濟復甦放緩影響了訂單，6月份智能手機出貨量下降了5%。預測還考慮了宏觀經濟挑戰、全球手機數量減少以及手機制造商對現有芯片庫存的依賴等因素。

盡管汽車行業表現強勁，但高通的主力手機芯片業務收入卻下降了25%。該公司的前景弱於預期，導致股價下跌約 7%。

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撰文 : 林斯凱

晶片 智能手機 華為 中國 美元 經濟

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