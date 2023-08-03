日本7月服務業活動增長放緩 成本壓力持續

據日本au Jibun銀行的一項私營部門調查，7月份日本服務業擴張略有放緩，反映出新業務增長放緩，以及成本壓力居高不下。

服務業採購經理人指數（PMI）終值從6月份的54.0降至53.8，創下自1月份以來的最低增速。盡管如此，服務業的整體表現依然強勁，連續第11個月保持擴張，指數保持在50的臨界點以上。受訪者對新業務增長放緩和未完成業務減少表示擔憂。

值得注意的是，由於失去國家旅遊補貼影響了銷售，新業務分項指數出現了六個月來最慢的增長。由於新合同減少和經濟不確定性，未完成業務自去年7月以來首次降至50.0以下。由於燃料、電力、材料和勞動力成本上升，服務供應商的成本壓力增大。

相比之下，外國遊客繼續支持服務業的發展，原因是幾個月前取消防疫限制後，旅行和旅遊需求強勁。綜合製造業和服務業的綜合採購經理人指數在7月份達到52.2，連續第七個月保持增長。

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