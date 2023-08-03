▲ 【香港加息】星展香港：正考慮上調P息、加幅將參考同業 惟未透露具體時間（黃建輝攝）

美聯儲上月底加息0.25厘，不少港銀隨即宣布上調港元最優惠利率（P息），惟星展銀行並沒有跟隨。星展銀行（香港）財務總監陳立珊在中期業績會表示，該行正考慮上調P息，惟未有透露具體時間，而加幅將參考同業做法。

截至6月底，該行淨息差擴大至1.87%，按年增60個基點，按季升11個基點，陳立珊指出，美國勞動力市場仍然強勁，市場預計美聯儲將再次加息，倘港息緊貼美息，將利好銀行淨息差，料年底進一步至2%或以上。

內地平息誘企業轉地方貸款融資

該行上半年貸款量按年跌13%，星展北亞區主管及星展銀行（香港）總裁龐華毅解釋，受到貿易放緩、利率上升以及與內地息差擴大等影響。

他續指，不少企業的貸款已在上半年到期，加上內地融資成本不斷下跌，不少企業將融資渠道轉移至境內，認為下半年貸款需求面臨挑戰，不過隨著美息見頂及內地經濟逐漸復甦，料明年下半年需求疲弱將有所逆轉。

商業地產貸款總額達1160億元

問及內房對該行撥備的影響，龐華毅指，該行一直傾向於大型國企及頭部民企合作，因此內房危機並沒有對該行造成重大影響。他補充，該行涉及商業地產的貸款總額達1160億元，佔總體貸款的28%，當中約6%是國企，僅有3%是民企。

此外，據報該行早前大幅上調H按的封頂息率，他指，在高息環境下，零售按揭的整體資產負債表佔比有所下跌，目前只佔約7%，認為需確保按息水平合符資金成本。

相關文章：

【業績｜銀行】星展香港區上半年多賺36% 存款量縮水14%

【H按封頂息】星展：不評論個別情況 傳大手加H按封頂息至5.875厘、等同P息 屬逾20年最高實質供樓息

【香港加息】渣打禤惠儀：最優惠利率和港元拆息間息差很窄 有條件可再考慮加P

編輯：伍鍵文