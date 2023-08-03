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【大學畢業生】八大畢業生平均起薪點約2.5萬 港大畢業生搵最多 ! 年薪達37萬元

理財智慧 16:03 2023/08/03

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以前一代的父母多數期望子女能夠進入大學，因為他們認為大學學位是一張通往無憂生活的入場券。然而，人生的道路並非只有一條，不進大學也可以有很長遠的發展。雖然如此，但可以確定的是大學畢業生的就業能力確實不會太差，而且人工亦可以保障生活水平。

根據大學教育資助委員會的調查數據，去年八大畢業生平均年薪達30.3萬元，較前年增長了7.8%。其中，香港大學的畢業生平均年薪最高，達到37萬元。整體畢業生的失業率為2.1%，與前年相當；然而，就業不足率仍然偏高，達到3.7%。

港大畢業生人工最高

在薪酬方面，大學畢業生的平均年薪為30.3萬元，各大學的增幅在4.4%至14.6%之間。其中，中文大學和科技大學的畢業生平均年薪增長超過了10%，城市大學和嶺南大學的畢業生平均年薪增幅也分別達到了9.4%和9.8%。香港大的畢業生平均年薪仍然是全港最高的，達到37.1萬元，較前年同期增加了6%；而嶺南大學的畢業生平均年薪最低，為22.5萬元。此外，有514名八大畢業生就業不足，即他們在非自願情況下未能每週工作至少35小時，或只能從事兼職或臨時工作，比例為3.7%，較前年的4.3%略有下降。其中，教育大學的畢業生就業不足率最高，達到5.6%，但比前年下降了約1個百分點。另外，有2,880人選擇繼續升學，佔接受調查的畢業生的16.2%，與前年相近；983人則未尋求就業、移民或返回原居地發展，可能是外地生畢業生。

根據去年底調查統計，共有17,751名畢業生參與了是次的調查。在約14,000名選擇就業的畢業生中，有288人失業，佔2.1%，與前年相近。部分大學的畢業生失業率略有上升，其中教育大學的畢業生失業率為2.8%，較前年上升了1個百分點。有人力資源顧問分析，畢業生年薪增長7.8%，主要是由於移民潮的影響致人才流失，企業因而必須調整薪酬待遇以吸引畢業生。

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責任編輯：陳玉蓮

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