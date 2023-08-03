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【網絡安全】調查：「點擊率最高」網絡釣魚電郵　半數冒充人力資源主題

科技 16:30 2023/08/03

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報告指出，約三分之一的用戶會點擊電郵中的可疑鏈結，或滿足欺詐性的請求。（法新社）

網絡釣魚（Phishing）是最常見的入侵手段，黑客通常會利用吸引的電郵主題，誘使用戶開啟，然後竊取個人或公司資料。有調查就發現，在點擊率最高的網絡釣魚報告中，多達50%電郵是冒充人力資源相關主題。

【機迷福音】《GTA5》新模組採AI技術　讓玩家與NPC實時對話

網絡安全意識培訓平台KnowBe4發布的「第二季度網絡釣魚報告」指出，約三分之一的用戶會點擊電郵中的可疑鏈結，或滿足欺詐性的請求。此外，有半數的虛假電郵會利用員工的信任，透過使用人力資源的主題，例如裝束要求變更、培訓通知、績效考核和休假政策更新等，來吸引他們開啟。

另一發現是，假期主題電郵的點擊率也是特別高，且每5封假期主題的電郵中，有4封都是冒充人力資源部門。這些主題使用的誘餌涉及節日慶祝活動、日程安排變更，以及與童節和國慶等節日相關的獎勵措施。

【AI醫療】研究：AI輔助乳癌篩查　減放射科醫生工作量44%

KnowBe4行政總裁Stu Sjouwerman表示，網絡釣魚的發展趨勢令人擔憂，因此企業對員工進行定期的安全意識培訓至關重要，通過教育用戶了解最常見的網絡攻擊和威脅，有助打擊網絡釣魚和惡意電郵。

責任編輯：陳卓賢

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