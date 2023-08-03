▲ 【美國通脹】對沖基金Bill Ackman：正大規模沽空30年期美國國債 對沖全球通脹持續高於3%

對冲基金經理、Pershing Square Capital創始人Bill Ackman透露，他正在大規模沽空30年期美國國債，以對沖全球通脹持續高於3%對股市的影響，並認為這是一個贏面高的押注。Bill Ackman在X（原名Twitter）發文指，沽空30年期國債是為數不多但仍能提供不對稱回報的宏觀投資之一，而且潛在上行收益大於下行風險。

透過購買期權操作

「我們透過購買期權來操作，而非直接沽空債。」Bill Ackman解釋，歷史上很多次債券市場會在數周內，對長期債息重新定價，而這次似乎是其中之一。

他又稱，美國長期通脹應處於3%，而非2%水平，故30年期美國國債或於短期升至5.5厘。美國6月份通脹處於3%，30年期國債息率升至4.2厘，為去年11月初以來最高。

「令我驚訝的是，一系列的結構性變化下或引致美國長息進一步上升，包括長期通脹處於更高水平、去全球化、更高的國防成本、能源轉型、社會福利增加、員工議價能力更強。」

日本結束YCC將增加日本國債吸引力

談及惠譽調低美國AAA評級，Bill Ackman指，中國等其他國家在財政上與美國脫鈎、對美國管治憂慮上升、財政責任及政治分歧日益擴大，均導致美國評級被降。

他預計，日本結束孳息收益曲線（YCC）政策，將會增加日本國債相對美債的吸引力，而目前日本投資者是美債的最大海外買家。

Bill Ackman稱，現時長債似乎出現過度買入情況，但面對32萬億美元債務及不斷增加的赤字，以及更高的再融資利率，國債供應將會增加，而當新發行國債與緊縮政策同時實施，很難相象市場如何在不大幅提高利率的情況下，吸納如此龐大規模的新國債。

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編輯：陳韻妍