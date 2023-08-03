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【儲蓄之道】 35歲英國女儲蓄近千萬 即刻可以退休！ 分享3大理財法

理財智慧 19:44 2023/08/03

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人的一生都在追求財務自由，希望及早可以財富自由，及早退休，環遊世界。英國一名39歲女士Katie Donegan在35歲時積蓄達100萬英磅，決定與丈夫一起退休、到處旅遊、享受美食。年紀輕輕已儲得過千萬令人不禁好奇她是怎樣做到呢? 當很多人以為能夠在年輕儲得一筆資金家境應該也不錯，但其實這位女士自幼家境普通，但自小有儲蓄習慣，她更是一位學霸，畢業於倫敦大學學院 (University CollegeLondon，UCL）統計學，在退休前是一位精算師，即使初時年薪是 28,500 英鎊，但她依然很節儉，以下分享她的理財之道。

1.與長輩同住：在大學期間，她已經開始節儉生活，並在畢業後與當時的男友和他的母親同住，以節省租金出及生活費用，這樣的安排讓她能夠更快地積累足夠的資金買樓。

2.慳得就慳：她年薪有28,500英鎊，大約28.5萬港元，而她的丈夫是自僱人士，收入也不低，但他們依然選擇節約開支，例如自備午餐上班，使用二手車代步。在婚禮開支方面更是簡單而不花費，例如使用當地社區禮堂、電子郵件發送邀請函、找朋友做裝飾等，儘量減低成本。在假日邀請朋友到家中聚會，減少外出消費的支出。這些節約措施使他們在兩年內成功儲蓄了42,000英鎊，因而可以購買第一層樓。

3.增加被動收入：隨著她的事業發展，她的年薪增加到58,000英鎊，丈夫的收入約63,000英鎊。不過即使收入增加，他們仍然保持節約生活方式。為了實現35歲前儲蓄100萬英磅的目標，她更開始研究股票投資，以增加被動收入。在進行投資之前，他們會仔細研究和收集大量資料，以提高獲利機會。

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責任編輯：陳玉蓮

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投資者棄買樓收租　1100萬購太古城8車位
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