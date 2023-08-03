【周大調富格曲@iM網欄】音樂的魔法師 日本音樂名宿久石讓

早前，日本著名音樂家久石讓（Joe Hisaishi）再度來港與香港管弦樂團演出。三場音樂會， 門票票價分別為680元、1,480元及1,980元。主辦單位為防止炒賣，門票以抽籤及實名制發售。一如所料，門票火速售罄，風頭一時無兩。

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久石讓原名藤本圭司，跟很多音樂家一樣，自小愛好音樂，學習鋼琴及小提琴。及後，久石讓入讀東京國立音樂學院研習作曲。畢業後開始為電影、電視劇和動畫的配樂。機緣巧合之下，他與知名動畫導演宮崎駿合作，為其動畫電影《風之谷》創作了原聲電影配樂，並一舉成名。此後，久石讓多次與宮崎駿合作，為多部宮崎駿執導的電影配樂。其中，《天空之城》、《龍貓》、《魔女宅急便》等皆大受歡迎，影像與音樂配合得天依無縫。獎項方面，久石讓獲獎無數，曾先後七度獲得日本電影金像獎最佳音樂獎。在第27屆香港電影金像獎頒獎典禮中，他與香港著名導演許鞍華合作的《姨媽的後現代生活》，亦獲得《最佳原創電影音樂》大獎。

成功非僥倖，久石讓對自己、對音樂藝術以至製作過程中的細節都有非常高的要求。相對於其他當代作曲家，久石讓較少用電子樂器或電子聲效。他曾表示，希望透過傳統管弦樂團的演奏使影片的感染力及層次感有進一步提升。在音樂會上，久石讓經常以指揮家及鋼琴家的身份演出，合作過的著名樂團有倫敦交響樂團、紐約愛樂樂團等。2013年，他更獲邀為第65屆康城電影節的主題音樂擔任指揮。對於他自己的音樂作品，久石讓相信，他比任何人更了解自己的作品，擔任樂團指揮、親自彈奏自己的作品是理所當然的事。而為了準備每一場演出，即使「身經百戰」，有無數的演出經驗，他都會全力以赴，盡力做到最好。面對著自己譜寫的鋼琴獨奏，久石讓亦往往每天花上十多小時去練習，一般人或許難以想像。

除了音樂創作之外，久石讓亦曾擔任導演，親自執導由袴田吉彥主演的《四重奏》（Quartet カルテット）。為加強真實感，他要求片中四位主角於兩、三個月內學習並掌握弦樂器的基本演奏技巧。為免演員於拍攝時有任何生硬不自然的感覺，他甚至求相關演員「睡覺都要抱著樂器」，讓樂器成為自己身體一部份。

最近，久石讓與德國著名唱片公司 Deutsche Grammophon 合作的首張專輯 A Symphonic Celebration 終於上市。當中，有不少重新編曲的電影配樂。專輯由倫敦皇家愛樂樂團（Royal Philharmonic Orchestra ) 演奏及灌錄，相信一眾喜歡久石讓的樂迷不會錯過。

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作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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