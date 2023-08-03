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【券商點睇】下半年汽車行業景氣度提升 汽車之家業績有望再提振

股樓投資 23:15 2023/08/03

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中信證券表示，維持汽車之家（02518）「買入」評級，預計2023下半年汽車行業總量景氣度提升，加上公司能源空間站新零售加盟店全國不斷布局、數據產品和二手車等業務的推動，收入及利潤有望得到進一步提振。上調2023年淨利潤預測至19.9億元人民幣，目標價升至91元。

 

 

 

 

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該行表示，公司今年次季業績超預期，第二季實現營收18.3億元（人民幣，下同），按年增加5.8%；歸母淨利潤5.1億元，按年增16.0%；Non-GAAP歸母淨利潤5.7億元按年增20.6%。該行指主要因媒體服務業務回暖明顯，以及天天拍車和數據產品的貢獻增加。

 

該行亦指出，汽車之家的新能源營收保持強勁增長，據公司公告，其第二季來自新能源品牌的營收規模持續提升，同比增幅達到60%。其首創的全新零售模式，能源空間站正式開啟了新零售加盟店全國布局的進程。公司表示在未來兩年，汽車之家能源空間站計劃布局國內101個城市，其中一、二線城市100%覆蓋，新零售服務規模逐步擴大下，有望為公司帶來增量收益，提升新能源收入、新興業務收入的佔比。


 

 

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另外，公司圍繞新能源和人工智能兩大行業趨勢，繼續在內容生態和賽道創新上布局。今年第二季新興業務單季度營收佔比達到30%，其中數據產品方面，汽車之家基於GPT模型孵化了兩款決策輔助產品，加快人工智能技術在所有業務場景的應用，有助公司實現降本增效。

 

 

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記者：鄭昊彤

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行業 產品 汽車之家—S（02518） 汽車 新能源 買入 目標價 港股 大行報告 經濟

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