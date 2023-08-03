【大行報告】第二三季平台總交易額增長遜預期 大和下調貝殼目標價至57元

大和表示，考慮到今年第二及第三季貝殼（02423）平台總交易額（GTV）增長弱於預期，將全年存量房GTV預測下調4%，同時下調2023至2025年每股盈利預測4%至5%，以反映第三季收入可能遜預期。該行重申其「買入」評級，並下調目標價至57元。貝殼周四（3日）收報44.4元，跌幅0.9%。





【溫股知新】恒指處蜜月期？ 政策落實可期！

該行指出，由於5月至6月份二手成交較弱，故將第二季存量房GTV按年增幅預測由23%降至20%，佣金率則預計按年持平。一手成交方面，預測第二季GTV及收入將按年增長30%。而根據7月份數據，預測第三季一手及二手GTV按年跌8%及7%。

雖然第二及第三季樓市增長較預期慢，但由於新業務虧損收窄及經營效率提升，該行預計次季非通用會計準則下淨利潤率將較去年同期提升12.6個百分點，達到8.1%。





延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓 推薦20隻改革受惠股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

另外，大和估計政府潛在的支持政策出台，以及第二季淨利潤率或優於預期等因素，會為公司股價帶來進一步上升空間，而一線城市二套房首付和抵押貸款比例的潛在放鬆將會是關鍵催化劑。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤