澳洲寫字樓空置率 創90年代以來最高

澳洲房地產委員會周四（3日）發表最新研究數據，顯示澳洲今年上半年的寫字樓空置率升至90年代以來最高。由於新冠疫情以來在家工作（WFH）情況普遍，加上經濟放緩，大量寫字樓都無人承租。

澳洲打工仔爭取永久在家工作 料難返辦公室 【下一頁】

研究指大多數大企業總部所在的悉尼市中心、墨爾本及珀斯，寫字樓空置率都超過1成，今年上半年的升幅介乎0.2個百分點至0.9個百分點，其中墨爾本核心商業區（CBD）升幅最大。

悉尼及墨爾本的甲級寫字樓空置率過去兩年均錄得升幅，就以悉尼為例，當地甲級寫字樓與乙級寫字樓空置率均為11%左右。

全國CBD的寫字樓空置率由12.6%升至12.8%，增幅為0.2個百分點，較去年下半年增長2022 年下半年增長0.6個百分點有所放緩。

當地不少大型科企重新審視辦公場所需求後，正陸續出租多餘的辦公空間。

而且澳洲四大銀行為很多大型寫字樓的主要租戶，但在推動員工疫後重返辦公室方面遇阻。

澳洲聯邦銀行5月宣布，員工有一半辦公時間須在辦公室工作，原定於7月17日生效，但因工會入稟法院挑戰決定，銀行暫時允許有彈性的工作安排。

12萬名聯邦僱員也獲授權，可無日數上限申請在家工作。

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世邦魏理仕（CBRE）太平洋地區諮詢與交易服務高級董事總經理Mark Curtain表示，澳洲寫字樓市場雖面臨加息的巨大壓力，但與洛杉磯或紐約等地的情況截然不同。

CBRE認為投資者憑著在主要城市繁華地段甲級寫字樓方面的投資組合，可免受整體房地產市場低迷的影響，預期澳洲澳洲寫字樓市場將在未來幾年回穩並強勁反彈。

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責任編輯：鄭錦玲