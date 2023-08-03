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【大行點睇】新消費模式興起 電動兩輪車需求激增 時富：雅迪估值吸引 目標價23.2元

股樓投資 16:04 2023/08/03

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時富資產管理董事總經理黃偉棠表示，隨著即時配送及外賣配送等新消費模式興起，相信電動兩輪車需求在未來將會激增，從事電動兩輪車及相關配件研產和銷售的雅迪控股（001585)預測2024年的EV/EBITDA將為11倍左右，低於行業中位數，估值尚算吸引，給予目標價23.2元。

從投資角度看，雅迪擁有近37%股東權益回報率（ROE），為同業內最高，反映公司能夠最大化利用公司資本賺取最大回報。另外，雅迪的5.7%資產負債率亦屬同業最低，證明其營運風險較低。預測公司2024年的EV/EBITDA將為11倍左右，低於行業中位數，估值尚算吸引。

若公司能夠令產品品質高端化，加上拓展海外市場，預測2024年公司收入為383億元人民幣，淨利潤為27.7億元人民幣，市盈率為18倍，目標價23.2元。

【延伸閱讀】：【內房危機】摩通降碧桂園評級至減持 目標價大削6成至毫子股【見下頁

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雅迪是一家主要從事電動兩輪車及相關配件研產和銷售的公司，收益每年增長穩定，過去十年淨收益增長超過400%，其稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）更有超過350%升幅，公司具有可觀盈利及業務成長能力。

隨著即時配送及外賣配送等新消費模式興起，相信電動兩輪車需求在未來將會激增；而國內近年亦積極推動綠色能源發展，政策大力支持及補貼電動車產業，相信雅迪電動車將從中受益，助國家實現「雙碳」目標，有利公司業務發展。

延伸閱讀】【大行點睇】建銀：6月壽險市場增長強勁  行業首選中國太保 【見下頁

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記者：李兆明

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