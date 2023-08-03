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【日股業績】任天堂季度盈利大升52%遠超預期　撒爾達、瑪利奧兩台柱發力

股市 15:02 2023/08/03

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【日股業績】任天堂季度盈利大升52%遠超預期　撒爾達、瑪利奧兩台柱發力

任天堂（日：7974）公布4月至6月財年首季度業績，任天堂季度盈利按年增52%至1,810億日圓（約98億港元），遠高於市場預期的1,157億日圓。

期內，新推出的遊戲《撒爾達傳說：王國之淚》銷量達到1851萬份，而瑪利奧大電影上映也令發售逾6年的《瑪利奧賽車8》銷量回升到167萬份，累積銷量達到5546萬份。兩者帶動任天堂硬件和軟件銷量分別按年增長14%和26%，季度淨收入按年升50%至4613億日圓，當中8成來自海外。

Switch累計銷量1.2953億台

季內，任天堂硬件銷量達391萬台，軟件銷量5221萬份。現役的遊戲主機Switch累計銷量達1.2953億台，軟件銷量共10.88億份。

任天堂特別指出，《瑪利奧大電影》帶動下，手機和IP相關收入按年大增1.9倍，貢獻318億日圓收入。

雖然首季度業績遠超預期，任天堂未有更改財年的財務預測，包括維持全年銷售淨額指引1.45萬億日圓、全年淨利指引3,400億日圓、全年每股盈利指引292.04日圓、每股股息指引147日圓，Switch 硬件銷量1500萬台、軟件銷量1.8億份。任天堂最新的指引，普遍低於市場預期。

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編輯：麥德銘

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