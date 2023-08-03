【機迷福音】《GTA5》新模組採AI技術　讓玩家與NPC實時對話

▲ 遊戲中的NPC是由30多個AI模型支持，玩家可以和它們進行實時的開放式對話（Enthusiast Bloc）

《GTA》遊戲系列結合動作冒險、駕駛、射擊、角色扮演等元素，且操作靈活性甚高，所以一直深受機迷喜愛。有開發者為《GTA5》發布最新模組（MOD），利用AI技術，讓玩家與遊戲內的非玩家角色（NPC）實時對話。

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開發者Enthusiast Bloc利用Inworld AI Character Engine和ElevenLabs神經網絡語音合成器，發布了名為「Inworld Sentient Streets」的MOD，並引入了全新的故事模式。

在新故事模式中，玩家將扮演洛聖都警察局（LSPD）特工，目標是阻止「虛無主義者」（NihilAIsts）教派的破壞行為。遊戲的最大特點是，玩家可以自由行動，通過說服、賄賂、壓迫等各種方式從不同NPC身上獲取訊息，而每個決策都會影響它們的行為，並產生長期的後果。

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Enthusiast Bloc表示，遊戲中的NPC是由30多個AI模型支持，玩家可以和它們進行實時的開放式對話，同時保留對話的上下文，亦能通過麥克風用自己的聲音與他們進行交流。

責任編輯：陳卓賢

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