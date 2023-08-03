▲ 【騰訊700】騰訊自研「騰訊混元大模型」已進入應用內部測試階段 可進行內容創作

據內媒引述消息報道，騰訊自研的「騰訊混元大模型」已經進入應用內部測試階段，多位騰訊員工表示，近期收到了內部郵件邀請，可以通過網頁或者小程序體驗混元大模型，而騰訊內部多個業務據悉已經接入混元大模型進行測試。

在具體功能點上，除較為常見的聊天對話，騰訊混元大模型設置了一個名為「靈感發現」的欄目，主打內容創作。根據指引，騰訊員工可以讓人工智能（AI）生成小紅書種草文案、短視頻腳本、社群營銷文案以及朋友圈文案等；同時支持不同風格的「繪畫」模式，比如賽博朋克風、像素插畫風、馬賽克風格等。

阿里巴巴 （09988） 、百度 （09888） 均已推出各自的通用大模型，並開啟一系列企業合作以及個人用戶測試，但騰訊遲遲沒有出手，報道指馬化騰曾稱「騰訊也在埋頭研發，並不急於把半成品拿出來展示」。

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編輯：陳韻妍