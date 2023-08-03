▲ 【虛擬資產】HashKey：獲證監升級牌照 可向散戶提供虛擬資產交易服務

證監會6月推出全新虛擬資產交易平台監管制度，HashKey公布，獲證監會提升現有1號牌（證券交易）和7號牌（自動化交易服務），可向散戶提供虛擬資產交易服務，意味HashKey成為首家在新機制下受證監會監管的虛擬資產服務提供商（VASP）。

證監會目前網站尚未更新HashKey的發牌資料，目前顯示公司於去年11月獲受牌，只限向專業投資者客戶提供服務。

HashKey最新表示，將與渣打 （02888） 合作，為客戶提供法定貨幣存款和提款服務，也會推出虛擬資產埸內交易服務。

HashKey和OSL為證監會在原有自願監管制度中，唯二獲得牌照的虛擬資產交易所。據外電今年5月報道，HashKey正籌備新一輪融資，目標籌集1億至2億美元，期望估值達到10億美元。

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