  • 31°C
香港時間 : 2023803日 (週四) 19:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬資產】HashKey：持牌交易所終將取替非合規交易所　獲證監升級牌照、開放散戶虛擬資產交易服務（第二版）

新經濟追蹤 18:28 2023/08/03

分享：

分享：

【虛擬資產】HashKey：獲證監升級牌照　可向散戶提供虛擬資產交易服務

證監會6月推出全新虛擬資產交易平台監管制度，HashKey公布，獲證監會提升現有1號牌（證券交易）和7號牌（自動化交易服務），可向散戶提供虛擬資產交易服務。據悉，HashKey不是按證監會新監管制度重新申請《打擊洗錢條例》下的虛擬資產交易平台（VASP）牌照，但同樣可向散戶提供服務。

HashKey Group首席營運官Livio Weng表示，現時合規交易所與非合規交易所的交易量比例約10：90，但預計合規交易所正逐步成長壯大，預計3至5年內趨勢會開始反轉，持牌交易所會成為主流。 

Weng稱，HashKey目前可以接受所有亞洲地區銀行轉賬，用戶方便出入金。Weng提到，以往各國限制法幣兌換加密貨幣，造就USDT幣定幣出現，而持牌交易所成為主流後，提供更直接、更原始法幣買賣方法。Weng又稱，持牌交易所處理用戶資產時，須符合更嚴苛標準和可靠性要求，有助用戶排除被挪用資產風險。

HashKey最新表示，將與渣打 （02888） 合作，為客戶提供法定貨幣存款和提款服務，也會推出虛擬資產埸內交易服務。

HashKey和OSL為證監會在原有自願監管制度中，唯二獲得牌照的虛擬資產交易所。據外電今年5月報道，HashKey正籌備新一輪融資，目標籌集1億至2億美元，期望估值達到10億美元。

（第二版加入記者會）

ET財智Talk
【ET財智Talk】中港股市即將起死回生？ 冠軍分析師奧陸資本蔡金強前瞻最具潛力爆升股

相關文章：

【加密貨幣】虛擬資產交易平台指引6.1生效　散戶六大不可不知

【虛擬資產】長橋科技向券商推虛擬資產交易解決方案　接入即可開放買賣加密貨幣

【虛擬資產】HashKey PRO遞交牌照申請在香港開展零售業務

開啟hket App，閱讀全文
虛擬貨幣 證監會
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【恒指夜期+北水】北水趁低撈貨　全日吸資逾34億　買騰訊快手中移動沽滙豐　恒指夜期升83點（不斷更新）

下一篇文章

【業績｜電盈】ViuTV上半年多賺5%　管理層預計《膠戰S3》及港版《社內相親》刺激下半年收入增長
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒大危機】停牌500日恒大物業復牌後挫近5成　未來收入及淨利增幅料與「頭部企業相當」、形容「財務風險低」
【恒大危機】停牌500日恒大物業復牌後挫近5成　未來收入及淨利增幅料與「頭部企業相當」、形容「財務風險低」
【地緣危機】郭台銘：若台海發生戰爭　華爾街股市十秒崩盤　惟該帖文已被刪除
【地緣危機】郭台銘：若台海發生戰爭　華爾街股市十秒崩盤　惟該帖文已被刪除
【恒大危機】恒大汽車復牌急挫當日　三大散戶券商合力掃6750萬股、疑有機構客沽貨退場
【恒大危機】恒大汽車復牌急挫當日　三大散戶券商合力掃6750萬股、疑有機構客沽貨退場
【美股盤前】道指期貨跌33點　長債息曾升穿4.15厘　蘋果亞馬遜今收市後放榜（不斷更新）
【美股盤前】道指期貨跌33點　長債息曾升穿4.15厘　蘋果亞馬遜今收市後放榜（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水趁低撈貨　全日吸資逾34億　買騰訊快手中移動沽滙豐　恒指夜期升83點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水趁低撈貨　全日吸資逾34億　買騰訊快手中移動沽滙豐　恒指夜期升83點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌124點　中概股指數跌4%　阿里美股跌近3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌124點　中概股指數跌4%　阿里美股跌近3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款