【虛擬資產】HashKey：持牌交易所終將取替非合規交易所　獲證監升級牌照、開放散戶虛擬資產交易服務（第二版）

▲ 【虛擬資產】HashKey：獲證監升級牌照 可向散戶提供虛擬資產交易服務

證監會6月推出全新虛擬資產交易平台監管制度，HashKey公布，獲證監會提升現有1號牌（證券交易）和7號牌（自動化交易服務），可向散戶提供虛擬資產交易服務。據悉，HashKey不是按證監會新監管制度重新申請《打擊洗錢條例》下的虛擬資產交易平台（VASP）牌照，但同樣可向散戶提供服務。

HashKey Group首席營運官Livio Weng表示，現時合規交易所與非合規交易所的交易量比例約10：90，但預計合規交易所正逐步成長壯大，預計3至5年內趨勢會開始反轉，持牌交易所會成為主流。

Weng稱，HashKey目前可以接受所有亞洲地區銀行轉賬，用戶方便出入金。Weng提到，以往各國限制法幣兌換加密貨幣，造就USDT幣定幣出現，而持牌交易所成為主流後，提供更直接、更原始法幣買賣方法。Weng又稱，持牌交易所處理用戶資產時，須符合更嚴苛標準和可靠性要求，有助用戶排除被挪用資產風險。

HashKey最新表示，將與渣打 （02888） 合作，為客戶提供法定貨幣存款和提款服務，也會推出虛擬資產埸內交易服務。

HashKey和OSL為證監會在原有自願監管制度中，唯二獲得牌照的虛擬資產交易所。據外電今年5月報道，HashKey正籌備新一輪融資，目標籌集1億至2億美元，期望估值達到10億美元。

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