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拜登民主黨內支持度遜賀錦麗 倘出線僅2成人有熱情

環球政治 14:00 2023/08/03

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美國《紐約時報》與紐約州錫耶納大學（Siena College）舉行的民調顯示，在受訪的民主黨初選選民當中，僅兩成人對拜登成為該黨2024年總統大選提名候選人抱有熱情，而有26%人對副總統賀錦麗（Kamala Harris）出線抱有熱情。

特朗普料身陷4案 佐治亞州將起訴涉選舉舞弊 【下一頁】

51%民主黨初選選民對拜登出線滿意但不熱情， 41%人對賀錦麗出線滿意但不熱情。

民調訪問的民主黨初選選民中，45%人支持拜登代表該黨選總統，而50%人則傾向選擇新一名候選人，另外5%人指不知道。

8成年齡30歲以下的選民表示，他們希望民主黨提名其他人。 但7成年齡65歲以上的選民表示，他們希望拜登獲提名出線。

不支持拜登連任的受訪民主黨人當中，39%人憂慮拜登年齡；20%不滿意拜登的政績；5%憂慮拜登的精神敏銳度。

特朗普涉圖推翻2020大選結果 面臨4項刑事起訴 【下一頁】

拜登更受獨立人士歡迎，於該群體的支持度為42%，而來自共和黨的前總統特朗普（Donald Trump）則為37%。

民調也有問到如2024年總統大選於今天舉行，受訪者會支持哪名候選人，拜登與特朗普支持度均為43%。

另外，民主黨人普遍認為拜登可再次當選，僅4%人憂慮他連任失敗。

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責任編輯：鄭錦玲

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